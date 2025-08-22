Mens Sana, la carica di Barou Yarbanga: "Per vincere bisogna essere gruppo"

La Mens Sana prosegue la preparazione pre campionato alternandosi tra sedute mattutine tra sala pesi e PalaGiannelli, mentre le sedute di basket del pomeriggio si svolgeranno alla palestra del Bernino a Poggibonsi. Tra i quattro volti nuovi del roster della formazione di Vecchi c’è il lungo Barou Yarbanga (nella foto qui accanto), arrivato poche settimane fa da Ferrara dove aveva vinto il campionato di B Interregionale.

"Sono davvero molto contento di essere qui – le parole del centro maliano – e di fare parte di questo importante progetto della società. La città è davvero bellissima e c’è una passione incredibile da parte dei tifosi".

Il calore della gente di martedì sera infatti non è passato assolutamente inosservato.

"E’ stato davvero incredibile averne visti così tanti il giorno del raduno e non vedo l’ora che iniziano le partite vere per giocare davanti a tanta gente". Poi da un punto di vista personale.

"Io sono un giocatore giovane ma ho tanta ambizione e voglio crescere il più possibile e di migliorare ogni giorno ed ogni allenamento. La ricetta per vincere il campionato? Serve fare il più presto possibile gruppo ma non sono per vincere a fine stagione. Quello secondo me è un aspetto imprescindibile per ogni squadra – sottolinea il numero 12 – in più abbiamo un coach che ci spinge a dare sempre di più. Secondo me ci sono le premesse per fare una grande stagione" ha concluso il biancovede classe 2005.

Come detto Yarbanga ha scelto la maglia numero 12. Andrea Belli ha confermato il 3 così come il 4 resta sulla schiena di Edoardo Pannini. Il nuovo esterno Marco Perin indosserà la numero 6 mentre per Alessandro Pucci e Matteo Neri confermati rispettivamente il 15 e il 24. I nuovi Alessandro Moretti e Alessandro Nepi hanno scelto la 25 e la 27 (che lo scorso anno era di Ivanaj). Infine Gianluca Prosek si tiene la 35 così come Balsa Jokic la 44.

La prima amichevole stagionale della Note di Siena è in programma sabato 30 agosto alle 18 ad Arezzo contro la SBA. Nel week end successivo invece, i biancoverdi saranno ospiti del Costone per il quadrangolare che comprende anche la Virtus e l’Olimpia Legnaia. Senza dubbio da quelle partite avremo le prime indicazioni di un certo tipo, anche se la stagione è ancora lontana e tutta da scopriere.

g.d.l.