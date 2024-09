Mens Sana, la voglia dell’ala Pucci: "Tornare qui è una grande emozione"

Alessandro Pucci (nella foto) è stato uno dei primi a credere nel nuovo corso biancoverde, accettando la proposta della Mens Sana quando il ripescaggio era solo un’ipotesi. L’ala classe 1992, reduce da un importante ciclo a Castelfiorentino, è tornato dove aveva iniziato e spera di ritagliarsi uno spazio importante nel rinnovato gruppo di coach Betti. "Avevo avuto contatti con la Mens Sana negli scorsi anni ma non si erano concretizzati e sono rimasto a Castelfiorentino – ha detto il nuovo numero 15 della ‘Note di Siena’ -. Stavolta invece ho capito subito che la cosa poteva andare in porto e ho accettato nonostante in quel momento non c’era alcuna certezza sulla categoria. Sarei venuto anche in C, è l’anno giusto e non nascondo l’emozione di essere tornato qua dove sono stato quattro anni nel settore giovanile".

Terminata la stagione a Castelfiorentino con una sudata salvezza insieme a Belli, con cui sarà in squadra anche quest’anno, ha avuto modo di seguire il finale di stagione di Pannini e compagni. "Ho visto le due gare casalinghe di finale contro il Costone e sono rimasto impressionato dal clima che c’era al PalaEstra. Credo che non in tutta la A2 si trovi questo calore e questo clima che si respirava. E’ stato un altro fattore che ha inciso nella mia scelta, senza dubbio. Quando ho sentito il direttore Caliani ho accettato subito". Pucci conosce bene la categoria e il girone. La sua esperienza sarà sicuramente utile per i compagni che non l’hanno mai giocato o che come Ragusa, Neri e Maghelli ha disputato altri gironi. "Conosco la B Interregionale per averla giocata lo scorso anno a Castelfiorentino quando ci siamo salvati nella seconda fase. E’ un campionato tosto nel quale l’impatto per una neo promossa può essere complesso. Saprò consigliare ai miei compagni come affrontarlo perché a mio avviso è davvero importante iniziare bene. Il girone toscano ha un livello molto alto e ne ho avuto la conferma quando lo scorso anno abbiamo incontrato nella seconda fase le formazioni del girone piemontese. C’è molta competizione e il livello è molto equilibrato". Altro elemento di forte interesse la presenze delle altre due senesi nel girone e dunque le sei stracittadine nella regular season. "Si. In più ci saranno i quattro derby della prima fase. Partite sicuramente belle da giocare e da vivere, per me contro la Virtus anche da ex seppur sia passato molto tempo ormai. Sono contento di giocare queste partite – ha concluso Pucci - perché sicuramente ci sarà un grande atmosfera sia in casa nostra che fuori". Guido De Leo