Mens Sana: l’attesa sta quasi per finire!. Conto alla rovescia per il nuovo coach

Potrebbe finalmente sbloccarsi a breve la situazione di stallo in casa Mens Sana, a secco di novità ufficiali sulla prima squadra dalla fine dello scorso campionato (27 aprile). In queste ore la società dovrebbe mettere insieme i pezzi del puzzle e, conosciuto finalmente il budget definitivo, firmare il nuovo coach che nelle idee del direttore generale Riccardo Caliani (nella foto) sarà non solo un professionista ma anche un tecnico molto esperto a questo livello. Poi, letteralmente a cascata, arriveranno le conferme e gli addii del roster che ha concluso la scorsa stagione. La sensazione è che saranno più i secondi rispetto alle prime perché potrebbero cambiare, seppur leggermente, gli obbiettivi e le strategie future. Oltre a Ragusa ad esempio non dovrebbe restare quasi certamente neanche Ivanaj: l’ala italo albanese era arrivata poco dopo l’inizio della seconda fase da Reggio Calabria ha indubbiamente dato un contributo importante per la salvezza diretta colmando il vuoto lasciato dall’infortunato Neri. Le strade del club di Viale Sclavo e del giocatore (che indossava la maglia numero 27) cresciuto a Varese però potrebbero separarsi visto che difficilmente verrà esercitata l’opzione di rinnovo. Da capire anche il destino di chi ha giocato diversi anni in biancoverde come Sabia e Tognazzi su tutti ma anche Marrucci con quest’ultimo che dopo due discrete stagioni potrebbe non essere confermato a differenza di Prosek, l’unico insieme a Pannini, che sembrerebbe al momento vicino al rinnovo. Un ex coach biancoverde intanto torna in Italia: si tratta di Alessandro Magro che dopo l’esperienza in Lituania (ai Wolves di Vilnius, voluto da Kaukenas) è il nuovo tecnico di Napoli Basket.

Guido De Leo