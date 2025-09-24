Mens Sana, l’entusiasmo di Cerchiaro: "Sono troppo contento di essere qui"

Ultimo arrivato in ordine di tempo in casa Mens Sana, Simone Cerchiaro ha già esordito nel match di domenica contro l’Etrusca Basket San Miniato dimostrando subito le sue doti ed allungando le rotazioni in un momento in cui gli infortuni, seppur lievi, di Nepi, Moretti e Yarbanga avevano ridotto all’osso il roster di coach Vecchi. "Sono troppo contento di essere qui – ha detto l’ex Empoli – so bene che la Mens Sana è un posto speciale e non paragonabile agli altri. Un palazzetto così gremito per una amichevole è qualcosa di incredibile ed esordire in quella occasione è stato indubbiamente molto bello. Ho avuto un bell’impatto con la squadra e i miei nuovi compagni e sono felice. Secondo me abbiamo le carte in regola per fare bene. Proverò a mettere del mio, a partire dalla personalità in difesa e il massimo impegno, come mi ha chiesto il coach e come fanno i miei compagni". Cerchiaro prosegue poi nella descrizione della sua posizione in campo. "Negli ultimi anni ho giocato in più ruoli – prosegue la neo guardia biancoverde – e credo di essere abbastanza duttile e di sapere giocare sia con la palla che senza". Poi sul girone in cui la Mens Sana è stata inserita. "Lo scorso anno ho giocato nel girone del nord est visto che ero a Pordenone. Sicuramente anche quello è un raggruppamento tosto. Questo, con molte squadre toscane credo sia caratterizzato da ritmi un po’ più alti. L’intensità penso sia una costante del girone e noi siamo una squadra che ne vuole mettere molta ogni volta". Cerchiaro sarà sicuramente nei dieci giocatori (più i due under) che affronteranno Spezia domenica per la prima di campionato. Da valutare le condizioni di Moretti, out da qualche giorno ma sulla via del recupero mentre è quasi certo il ritorno di Nepi e Yarbanga tenuti precauzionalmente a riposo domenica. Il nodo principale riguarda però Perin che si è fermato alla prima azione contro l’Etrusca Basket San Miniato. In queste ore il play maremmano si sta sottoponendo agli esami per accertare la natura del fastidio muscolare. La speranza è ovviamente quella che il giocatore, già determinante nei meccanismi della Mens Sana, possa esserci domenica contando poi sul pieno recupero per la trasferta di Borgomanero del 12 ottobre visto che il 5 la Note di Siena effettua il turno di riposo.

Guido De Leo