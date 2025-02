Mens Sana, l’ora del mercato. Serve un esterno. Terenzi, Lazzari e Neri sono ‘idee’ da valutare

C’è tempo solo fino a domani per tesserare un nuovo atleta per una Note di Siena che prosegue a sondare il mercato a caccia di un esterno che nelle idee del direttore generale Riccardo Caliani e di coach Paolo Betti possa essere un buon tiratore e dare una mano in difesa come ha fatto, finché ha potuto, lo sfortunato Matteo Neri. La sensazione è che, seppur in un mercato molto complesso nel quale i giocatori si spostano difficilmente a meno di offerte economiche importanti e possibilmente spalmate nel tempo, è che già oggi o al massimo domani arrivi l’ala piccola che vada a completare il roster per le ultime dieci gare di regular season più eventuali (e non auspicabili) playout. Diversi i nomi usciti nelle ultime ore, da Terenzi (che milita ad Omegna, in serie B Nazionale) a Lazzari (Serravalle Scrivia, tra l’altro avversario dei biancoverdi sabato sera alle 20,30 in provincia di Alessandria) a Neri, non Matteo appunto ma Lorenzo, che invece gioca a Montevarchi (C Toscana) ma che, dopo essere stato trattato nelle ultime ore dai dirigenti di Viale Sclavo, difficilmente arriverà. Difficile che arrivi anche uno dei primi due, ma mai dire mai visto che in questa fase spesso anche le stesse società sono inizialmente restie a lasciar partire giocatori per poi magari cambiare idea dopo una vittoria o viceversa un ko. In ogni caso dopo settimane di riflessioni la società sembra aver rotto gli indugi comprendendo le difficoltà fisiche oltre che tecniche di un gruppo che ha giocato una discreta prima parte di stagione per poi calare sul più bello, anche per via delle non perfette condizioni di alcuni elementi chiave. Passando al settore giovanile invece, gli under14 di coach Nicola Discepoli, nei giorni scorsi hanno preso parte alla tappa della EYBL a Roseto degli Abruzzi. Una quattro giorni di basket e non solo in cui i giovani biancoverdi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con formazioni di altissimo livello provenienti da tutta Europa. "Sono state quattro partite che ci hanno visto vincere la seconda e perdere le altre tre – dice Discepoli, in passato anche vice di coach Binella in prima squadra -. Abbiamo affrontato squadre allenate molto bene, organizzate in termine di assetto offensivo, di collaborazioni offensive e difensive. Sicuramente formazioni più evolute rispetto alle squadre che siamo abituati ad affrontare nei nostri campionati.

Guido De Leo