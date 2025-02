Mens Sana, Marrucci indica la strada: "Torino top. Noi carichi e senza paura"

"Nonostante non siamo nel girone che avevamo sperato il nostro obbiettivo, cioè la salvezza, è ancora alla portata". Così ieri sera l’ala della Note di Siena Mens Sana Daniele Marrucci (nella foto) poco prima del test amichevole giocato al PalaEstra contro l’Abc Castelfiorentino. Uno scrimmage utile per prepararsi al meglio alla difficile gara di sabato sera alle 19 (e non alle 21 come programmato inizialmente) a Torino contro il Don Bosco Crocetta, formazione che parte da capolista nel girone play-in out. "Non sarà facile perché affrontiamo subito, e per giunta in trasferta, la squadra che si è portata dietro il maggior numero di punti dalla prima fase. Dobbiamo essere fiduciosi e carichi nonostante la difficoltà dell’impegno. La concentrazione deve essere la stessa di sempre e dobbiamo lasciarci alle spalle la delusione per non essere nell’altro girone ma come detto pensare a raggiungere comunque il nostro obbiettivo stagionale". A Torino la squadra sarà ancora priva di Neri che molto probabilmente sarà operato e quindi finirà la sua stagione. "L’assenza di Matteo è pesante – ammette Marrucci – senza dubbio. Servirà dare qualcosa in più da parte di ognuno di noi, per portare il proprio mattoncino alla causa come abbiamo fatto già in tante occasioni in cui non eravamo purtroppo al completo. Secondo me siamo una squadra forte e dobbiamo avere fiducia in noi stessi perché le qualità le abbiamo". Per conquistare uno dei primi tre posti, che valgono la salvezza diretta al termine delle dodici partite del girone, occorre vincere anche qualche gara lontano da Siena. Ovvio che riuscire a farlo subito alla prima sarebbe l’ideale. "Sarebbe un ottimo inizio – conclude il numero 10 della Mens Sana – e per provare a farlo già Torino occorre credere prima di tutto in noi stessi e ricordarci che abbiamo vinto in campi difficili come Spezia o Lucca e credo e spero che possiamo ripeterci anche in questo girone". La classifica a pochi giorni dalla prima palla a due del secondo girone è la seguente: Don Bosco Crocetta Torino con 16 punti, proprio davanti ai biancoverdi che di punti se ne portano dietro 14. Poi Spezia, Legnaia, Stosa Virtus e Campus Varese a quota 12; Gallarate Collegno e Genova a 10, Cecina a 6, Castelfiorentino con 4 mentre chiude la parziale classifica Serravalle con 2 punti. La seconda giornata per Pannini e compagni è prevista per le 20,30 di sabato prossimo, 22 febbraio, in casa contro il Campus Varese. Sempre di sabato anche la terza giornata, il 1 marzo alle 20,30 a Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria.

Guido De Leo