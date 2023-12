Mens Sana nella ‘tana’ della Sancat. Tognazzi: "Partita molto complicata"

Torna in campo questa sera alle 19 al PalaSancat di Firenze la Mens Sana Basketball, attesa da uno scontro diretto dal peso specifico molto importante che coincide con la prima giornata del girone di ritorno del girone B di serie C.

A presentare la sfida la guardia biancoverde Vittorio Tognazzi (nella foto), ormai uno dei veterani biancoverdi, che ammonisce i suoi sulle difficoltà che questa sera ci saranno contro una formazione battuta all’andata con un margine molto ampio.

"Ci stiamo allenando molto duramente – ha detto la guardia biancovderde numero 42 – arriviamo da un ottimo girone di andata avendo vinto tutti gli scontri diretti anche se resta il rammarico per come abbiamo buttato via due partite (a San Giovanni Valdarno e Pisa, ndr). Stasera ci aspetta una partita difficilissima perché Sancat dopo la sconfitta dell’andata ha lo stesso numero di vittorie nostro e sono una formazione davvero molto in forma". Con una età media molto bassa Sancat è una formazione da prendere con le molle capace di inanellare una bella serie di vittorie e agganciare il treno playoff.

"Giocano molto bene e mi aspetto proprio per questo una gara molto difficile. Non sarà affatto come all’andata – ribadisce Tognazzi – perché i nostri avversari sono in estrema fiducia e possono vantare un gruppo di giovani molto interessanti che ruotano intorno a due elementi di grande esperienza e qualità per questa categoria come Berti e Magini". La nota dolente di questa giornata sarà l’assenza dei tifosi. "Purtroppo non potremmo avere i nostri tifosi al seguito viste le ridotte dimensioni del palazzetto ma daremo comunque il massimo". L’esterno ex Costone traccia poi un bilancio al giro di boa. "Siamo un roster diverso rispetto all’anno scorso. All’inizio della stagione, già dopo le prime settimane di lavoro mi ero accorto che potevamo essere una buona squadra. Stiamo migliorando giorno dopo giorno e speriamo di tenere la testa della classifica fino alla fine della regular season".

Infine sugli errori che a Livorno hanno rischiato di costare carissimo sull’economia della partita. "Dobbiamo assolutamente evitare di partite come a Livorno perché difficilmente può capitare di vincere una partita dopo essere stati sotto di 17 e aver sbagliato 16 tiri liberi. Sarà importante l’approccio completamente diverso cercando di partite molto concentrati".

Quindi un’altra sfida bella tosta per una Mens Sana comunque lanciata verso grandi traguardi.