Mens Sana: obiettivo Borgomanero. Prosegue la campagna abbonamenti

La Note di Siena ha ripreso ieri gli allenamenti al PalaEstra in vista del ritorno in campo dopo il turno di riposo coinciso con la seconda giornata di campionato. Avversario di turno il College Basketball Borgomanero (domenica alle canoniche 18), formazione dell’omonimo comune in provincia di Novara, reduce dal successo per 96-93 a La Spezia dopo un tempo supplementare. Per la lunga trasferta piemontese il tecnico biancoverde Federico Vecchi dovrebbe tornare ad avere a disposizione il play Marco Perin, che ha saltato l’esordio di nove giorni fa per un problema muscolare rimediato nell’ultima amichevole della pre season contro San Miniato ma che sembra sulla via del recupero. Il rientro di un pezzo da novanta come l’ex Piacenza sarebbe ovviamente utilissimo per allungare le rotazioni ed averle complete, incluso l’ultimo arrivato Simone Cerchiaro, che sembra essere già ben inserito nel sistema. Prosegue nel frattempo la campagna abbonamenti che ha toccato e superato quota 700.

La Mens Sana Basketball ieri ha comunicato che gli uffici anche questa settimana saranno aperti oggi ed giovedì a partire dalle ore 17 fino alle ore 20. In questi orari sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2025/ 2026. La campagna resterà aperta fino alla seconda partita casalinga in programma domenica 19 ottobre contro Legnaia.