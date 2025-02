Mens Sana: obiettivo Campus Varese. Belli e Pucci indicano la strada giusta

Torna in campo domani la Note di Siena Mens Sana Basketball che attende sul parquet amico il Campus Varese formazione satellite della prima squadra di Varese, militante ovviamente in A1. Un match difficile anche perché i giovani lombardi, così come i biancoverdi, sono chiamati a riscattare il ko dell’esordio nella seconda fase contro Spezia. "La sconfitta di Torino deve essere archiviata – ha detto il play Andrea Belli – abbiamo voglia di riscatto e vogliamo farlo subito, prima che sia troppo tardi. Sabato scorso abbiamo trovato una squadra giovane e con tanta energia. Noi ci siamo fatti trovare sufficientemente pronti davanti al loro atletismo. Spero che al ritorno vedremo un’altra partita. Il gruppo non può avere il morale alto dopo quattro sconfitte di fila ma non ci sono scorie. Vogliamo dimostrare ai tifosi che ci teniamo molto e desideriamo tornare a vincere". Della stessa idea l’ala Alessandro Pucci, giunto in estate insieme allo stesso Belli da Castelfiorentino. "Domani sera ci aspetta una partita difficile contro un’altra formazione piuttosto giovane – sottolinea il numero 15 della Mens Sana (nella foto) –. Ci sarà dunque da tenere d’occhio il loro ritmo e il loro atletismo. Sarà importante non pagare caro l’impatto iniziale per poi, con la nostra maggiore esperienza. A Torino abbiamo pagato caro dei dettagli e dei nostri errori difensivi ma secondo me la squadra c’è e lo dimostra il fatto che a pochi minuti dalla fine eravamo a meno tre". Per la gara di domani sera, prevista alle ore 20,30 al PalaEstra, la biglietteria sarà aperta a partire dalle 19,30. Per coloro che non potessero recarsi al palazzetto, la partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Starplane gratuitamente per gli abbonati ed al costo di 10 euro per i non abbonati.

Guido De Leo