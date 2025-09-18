Mens Sana, oltre 500 tifosi si sono abbonati. Domenica secondo memorial ‘Lello Ginanneschi’

Sono più di 500 i tifosi biancoverdi che nei primi dieci giorni di campagna abbonamenti hanno rinnovato o sottoscritto la tessera stagionale. Un traguardo benché parziale molto significato ed importante e che fa sperare di agganciare e magari superare le quasi 700 tessere della scorsa stagione. L’altra buona notizia della settimana riguarda l’impianto di Viale Sclavo, ormai pienamente disponibile per coach Vecchi e i suoi che da lunedì sera si stanno allenando al PalaEstra. PalaEstra che poi domenica alle 18 ospiterà quello che sarà l’ultimo test di una lunga pre season, ovvero quello contro l’Etrusca Basket San Miniato per il secondo memorial dedicato al grande tifoso biancoverde ed appassionato di basket, oltre che giornalista, Lello Ginanneschi. Prima della palla a due ci sarà anche la presentazione del roster che affronterà il campionato, il cui inizio è fissato per le 18 di domenica 28 settembre in casa contro Spezia dove nel frattempo è finito l’ex biancoverde Puccioni. La Note di Siena, che oggi presenterà l’accordo commerciale con Estra Spa, nei giorni scorsi ha celebrato uno dei suoi grandi ex, protagonista assoluto del campionato europeo con la sua Turchia, sconfitta solo nell’ultimo atto dalla Germania. "La Note di Siena Mens Sana Basketball si congratula vivamente con coach Ergin Ataman che è stato nominato miglior coach al Campionato Europeo di Basket 2025. Coach Ataman occupa un posto speciale nel cuore dei tifosi Mens Sana grazie a due straordinarie stagioni concluse la prima con la conquista della Coppa Saporta nell’indimenticabile finale di Lione e la seconda con la prima partecipazione alle F4 di Eurolega a Barcellona. Da lì in poi, Ataman è diventato uno degli allenatori più vincenti in Europa e ci inorgoglisce ricordare che i suoi primi successi sono stati ottenuti alla guida della Mens Sana. Grande Ergin". Così la società sui suoi canali social.

Guido De Leo