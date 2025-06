Mens Sana, ore cruciali. A breve il nuovo coach

La Note di Siena è entrata nei giorni ‘caldi’ per la chiusura del cerchio tra nuovi sponsor che dovrebbero affiancare e irrobustire il progetto e scelta del tecnico e di conseguenza del nuovo staff che lo affiancherà.

La sensazione è che il direttore generale Riccardo Caliani già entro questa settimana possa sciogliere le riserve e annunciare di aver chiuso per la pedina più importante, ovvero il coach che avrà il compito di guidare la squadra biancoverde in un biennio importante in cui la società si è posta l’obbiettivo di crescere in campo e fuori, gettando le basi per tentare di essere competitivi per i primi posti in questa categoria.

Proprio mentre, nel frattempo, sta volgendo al termine la lunga stagione di serie B Interregionale, che per le tre senesi è andata in archivio già da un mese e mezzo. Si sta infatti disputando la finale per la promozione in B Nazionale tra Basketball Club Lucca e Dany Basket Quarrata, che si era qualificata per la seconda fase dopo un testa a testa con Mens Sana e Virtus. I pistoiesi sono avanti 1-0 nella serie dopo aver ribaltato il fattore campo domenica sera vincendo nettamente (78-55) al PalaTagliate di Lucca. Domani sera a Quarrata i padroni di casa possono chiudere la serie ed approdare al piano di sopra.

Oggi, infine, ci sarà la presentazione della quarta edizione di PalioAcanestro, alla quale come di consueto parteciperanno tanti biancoverdi (ex ed attuali) nei diversi roster impegnati nel torneo di scena in Fortezza. Sarà presente all’evento anche uno storico ex della Mens Sana, ovvero Giacomo Galanda, che fu protagonista della vittoria del primo scudetto del 2004, con il suo libro "La mia vita a spicchi" che racconta una carriera incredibile con tre titoli vinti con tre società diverse.

Guido De Leo