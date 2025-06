Mens Sana: ore cruciali per la guida tecnica. Luca Ansaloni è adesso la pista più concreta

Sono ore decisive in casa Mens Sana per quanto riguarda il nuovo allenatore. La pista Luca Ansaloni (nella foto) resta al momento quella più concreta e il club di Viale Sclavo attende una risposta definitiva dal coach emiliano classe 1967 reduce da diversi anni nei settori giovanili di Virtus Bologna, Brescia e Tortona. La trattativa tra le parti è ormai in fase avanzata e il direttore generale Caliani ha messo sul piatto da da giorni l’offerta per un contratto che lo vedrebbe al centro del progetto con la possibilità logicamente di influenzare il mercato scandagliandolo anche alla ricerca di giovani di valore e futuribili. Nelle ultime ore Ansaloni sembra aver chiesto di pensarci ancora un po’ forte di una opzione di possibile assistente in prima squadra in A1 oltre che ovviamente quella di restare nei settori giovanili. Se non arriverà il fatidico ‘si’ entro oggi la Note di Siena si guarderà intorno per cercare un’alternativa dal curriculum simile dopo che gli abboccamenti con i vari Griccioli, Bassi e Campanella sono sfumati praticamente sul nascere o quasi. A quel punto però potrebbe slittare ulteriormente un annuncio quanto mai atteso dai tifosi, come minimo alla prossima settimana. Di sicuro indipendentemente da chi guiderà la squadra c’è già qualche voce legata alle possibili permanenze del roster che ha concluso lo scorso anno. Capitan Pannini a parte è vicino al rinnovo anche Prosek che dovrebbe essere affiancato da un cinque puro che prenderà il posto di Ragusa e Sabia, quest’ultimo cercato da Monteroni, Asciano e Certaldo. Potrebbe restare anche Pucci, chirurgico quando è stato chiamato in causa con continuità nella seconda fase, mentre da valutare la situazione legata agli esterni. Serve sicuramente una guardia di livello che poi condizionerà l’eventuale permanenza o meno di Belli e Tognazzi. Non resteranno quasi certamente invece Ivanaj e Jokic, giunti a stagione in corso ma determinanti per il raggiungimento dell’obbiettivo.

Guido De Leo