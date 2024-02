Mens Sana pronta per San Vincenzo. Coach Baroni: "Vogliamo giocarcela"

Con il roster finalmente al completo la ‘Note di Siena’ Mens Sana Basketball si prepara al primo match della seconda fase del campionato, in programma domenica alle 18 a San Vincenzo contro i padroni di casa dell’ex Camillo Bianchi. Un battesimo di fuoco contro un avversario che è stato la grande sorpresa del girone A di serie C e che sicuramente darà del filo da torcere alla squadra di Betti. Sarebbe però molto importante per Pannini (nella foto contro Don Bosco Livorno) e compagni vincere per iniziare subito col piede giusto e confermare il primato momentaneo grazie ai dieci punti che la Mens Sana si porta dietro dalla prima fase. Quello della provincia di Livorno sarà il primo di tre impegni ravvicinati molto importanti visto che poi, mercoledì 6 marzo, al PalaEstra arriverà Prato dell’ex biancoverde Casella (una stagione non memorabile in A2) e domenica 10 a Montarioso andrà in scena la prima stracittadina dell’anno.

"Siamo concentrati sulla Mens Sana – ha detto il tecnico di San Vincenzo Francesco Baroni – e preferiamo pensare ad una gara alla volta. Abbiamo festeggiato il raggiungimento della salvezza, nostro obbiettivo di inizio stagione. Ci abbiamo creduto fino in fondo a qualificarci alla seconda fase e adesso proveremo a farlo per i playoff. Fa piacere giocare contro una società storica come la Mens Sana: è infatti un motivo di orgoglio e vogliamo giocarcela anche se abbiamo qualche acciacco purtroppo. Non pensiamo alle assenze, ma concentriamoci su Siena e poi soprattutto sulle successive partite contro Pino e Sancat. Nel girone credo che Mens Sana, Costone e Prato siano le favorite per le prime tre posizioni, come roster e come società, ma sognare non costa nulla". Guido De Leo