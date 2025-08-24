Mens Sana: Prosek indica l’obiettivo: "Vogliamo arrivare più in alto possibile"

Dividendosi tra PalaGiannelli e Bernino di Poggibonsi la Note di Siena prosegue nel suo precampionato in vista della prima amichevole, tra sei giorni ad Arezzo contro i padroni di casa. Tra i sei confermati nel gruppo di coach Vecchi c’è anche Gianluca Prosek (nella foto qui accanto), ormai un veterano biancoverde giunto alla terza stagione di fila con la Mens Sana.

"Non vedevo l’ora di ripartite – dice il lungo italo ceco – perché ormai la Mens Sana è nel mio cuore e avevo molta voglia di vedere i ragazzi nuovi, i ‘vecchi’ compagni di squadra e i tifosi che sono venuti in tanti a salutarci con la solita carica ed entusiasmo. Ci stiamo preparando bene al 28 settembre, giorno dell’esordio in campionato contro Spezia, ma sappiamo che c’è molto da lavorare".

Il numero 35 non si nasconde sugli obbiettivi di squadra. "Vogliamo arrivare più in alto possibile – ammette – gli obbiettivi quest’anno sono importanti e cercheremo in tutti i modi di arrivare ai playoff nella migliore posizione possibile. Lo scorso anno è stato importante a mio avviso perché ci ha insegnato a non abbassare mai il livello di attenzione. Guai a sottovalutare gli avversari quindi indipendentemente da età e classifica". Infine dal punto di vista personale. "Sono contento di essere rimasto – conclude Prosek – perché credo sia stata la scelta migliore. Per me, che sono relativamente nuovo nel basket italiano, è quindi la soluzione migliore. Logico che nei miei obbiettivi ci sia quello di salire di categoria ma spero di farlo insieme ai miei compagni con la Mens Sana".

Nuovo ingresso nell’organigramma della società intanto. La Note di Siena ha comunicato che Gabriele Toscano ricoprirà nella stagione 2025/2026 il ruolo di assistente addetto agli arbitri. "Conosco Gabriele da diversi anni per i suoi trascorsi da arbitro di buon livello - commenta il dg Riccardo Caliani. Farà da supporto al nostro staff dirigenziale operativo e sono certo che possa darci un grande supporto sotto tanti punti di vista." "Sono felice e profondamente onorato di entrare a far parte della grande famiglia della Mens Sana Basketball - queste le parole di Toscano -. Ringrazio di cuore il residente Frati, il dg Caliani e il direttore operativo Galasso per la fiducia che hanno riposto in me".

Guido De Leo