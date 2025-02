Mens Sana sabato sul parquet contro Varese. Prosek suona la carica: "Ritroviamo l’energia"

La Mens Sana si è ritrovata al PalaEstra ieri per preparare la gara di sabato contro il Campus Varese, prevista per le 20,30 in viale Sclavo. Un match che diventa fondamentale per la classifica dei biancoverdi se vogliono chiudere in una delle prime tre posizioni e acquisire la salvezza diretta. In casa Note di Siena ha parlato uno dei giocatori più determinanti in attacco: il lungo italo ceco Gianluca Prosek (foto). "Diventa importantissimo se non fondamentale vincere tutte quelle in casa – ha detto il numero 35 della Mens Sana – anche se dovremo provare a fare qualche colpo esterno. La partita di sabato scorso ci ha dato subito la dimostrazione pratica del livello di difficoltà del girone con le squadre piemontesi e lombarde. Dobbiamo mettercela tutta, evidentemente di più rispetto a sabato contro Don Bosco Crocetta". La sensazione è che sarebbe in realtà bastato poco per portala a casa nonostante le difficoltà difensive e visto che a due minuti scarsi dalla fine i biancoverdi erano sotto solo di tre lunghezze. "Non è la prima volta che, sotto pesantemente nel punteggio riusciamo a tornare in partita con pochi possessi di distanza dagli avversari – ammette Prosek –. Eravamo stati capaci di rientrare con grande energia e tenacia. Peccato, perché nel momento in cui eravamo tornati veramente a credere nella vittoria, è arrivata la loro tripla che ci ha fiaccato nel morale e rimandato a -6 spegnendo di fatto le nostre speranze. Abbiamo avuto un crollo mentale che non deve risuccedere". Il campionato è breve, ma mancano ancora undici giornate per cui è tutto in ballo in ogni posizione di classifica. "Alle partite passate, dopo averle analizzate, ci si deve pensare poco. Non si può tornare indietro né cambiare il risultato, dobbiamo resettare per andare in campo con la testa più libera". Gli aspetti tecnici e tattici hanno il loro peso, ma quello che servirà contro un’altra formazione pericolosa come Varese è l’atteggiamento. "Sabato dobbiamo avere la stessa energia avuta nel derby contro il Costone dell’ultima giornata di regular season. Con l’energia vista in quella serata possiamo tornare a vincere e a sorridere".

Guido De Leo