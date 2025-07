Mens Sana, scocca l’ora di coach Vecchi. Frati: "Incarna il nostro spirito attuale"

Sarà presentato ufficialmente domani Federico Vecchi, nuovo coach della Note di Siena Mens Sana. Tanta la curiosità di tifosi e ambiente per una figura, come quella del tecnico emiliano, che dopo anni e per la prima volta dalla rinascita del 2019 torna ad essere quella di un professionista.

"Coach Vecchi ha grande esperienza a livello di settore giovanile, avendo guidato tra gli altri quello della Virtus Bologna – ha detto il presidente biancoverde Frati – ma poi ha avuto esperienze sia da vice che da capo allenatore in categorie superiori alla nostra. In questo senso lo spirito del coach incarna ciò che si sta respirando nella Mens Sana attuale, ovvero una voglia di crescita e miglioramento cercando di mescolare giocatori più esperti a giovani interessanti. Il campionato dello scorso anno ha dimostrato che le formazioni composte da molti giovani, vedi San Miniato e Oleggio, riescono a fare bene lanciando anche qualche ragazzo".

A Vecchi dovrebbe essere affidato un roster con una metà circa di reduci della passata stagione e il resto new entry di qualità. È il caso di Perin, che dovrebbe essere il primo annuncio in entrata del club e andrà a rinforzare sensibilmente il reparto esterni vista la sua esperienza tra B1 e A2. L’ex capitano di Piacenza, grossetano ma cresciuto cestisticamente al PalaEstra, integrerà un reparto in cui ci sarà ancora capitan Pannini e forse anche Belli, reduce da un’annata in chiaroscuro e desideroso di riscatto. Verso la conferma anche Prosek e Pucci così come Neri. Il giocatore ex Bergamo, lo scorso anno fermato spesso per il problema al tendine fino al definitivo stop al termine della prima fase, sembra rientrare nei programmi del dg Caliani. La speranza è che, dopo l’operazione a cui si è sottoposto mesi fa, possa aver del tutto superato i guai fisici.

Non ci dovrebbe essere invece l’altra ala, Daniele Marrucci, come la sua stessa agenzia, la ‘Bell Basketball Agency’ ha ufficializzato con un post: "Guardia classe 2000, 191cm di pura esplosività e forza fisica. Un ultimo biennio vincente giocato con la prestigiosa maglia della Mens Sana Siena. Disponibile per la stagione 2025/2026".

Guido De Leo