Mens Sana senza freni. Monsummano travolto. Un ritorno al PalaEstra emozionante e vincente

MENS SANA

107

MONSUMMANO

79

MENS SANA: Brambilla 4, Pannini 5, Iozzi 11, Giorgi 4, Marrucci 18, Figus, Puccioni 13, Sabia 6, Cucini 6, Prosek 23, Tognazzi 17. Allenatore Betti.

MONSUMMANO: Danesi 6, Cantré 3, Tonfoni ne, Meacci 11, Calderaro 8, Vettori ne, Lepori 2, Giusti 4, Tommei 8, Cellerini 6, Santi 11, Manetti 20. allenatore Matteoni.

Arbitri: Dori, Celentano.

Parziali: 32-25, 60-43, 85-61.

SIENA – La Mens Sana battezza nel migliore dei modi il ritorno sul parquet ‘di casa’ dl PalaEstra che, per la prima volta in stagione, ha aperto le sue porte a circa 700 tifosi biancoverdi. Vittoria larga e convincente: i biancoverdi si sono espressi con lucidità ed energia, riuscendo così anche a fare en plein di successi interni nel girone di andata (5 vittorie su altrettanti incontri). Un biglietto da visita niente male in vista dello scontro diretto del PalaMacchia di Livorno, casa del Don Bosco, che vale il primato nel girone. Eppure erano stati gli ospiti a rompere il ghiaccio, grazie alla zona a oltranza e alla vena realizzativa inziale di Tommei e Calderaro. Serviva un time-out di coach Betti per scuotere la Mens Sana che si rimetteva in carreggiata con Prosek (6 punti nel solo primo periodo, 23 in totale) e Tognazzi (17 alla fine per lui), autore del primo sorpasso biancoverde dopo 4’ di gioco (12-11). Era nel secondo quarto che la Mens Sana scappava via, approfittando della difesa piuttosto statica di Monsummano: ispirato il solito Tognazzi ma anche Iozzi e Marrucci erano autori di belle e importanti giocate in attacco. Prosek a regalava il momentaneo +18 alla Mens Sana sul finale di un primo tempo dominato dagli attacchi, come testimoniava il punteggio di metà gara: 60-43. Difesa ospite ancora assente ingiustificata nel secondo tempo, quando la Mens Sana allungava ancora con le triple di Iozzi e Tognazzi. Anche perché i biancoverdi mettevano a posto le cose in difesa e, in attacco, sfruttavano al meglio le amnesie difensive di Monsummano che perdeva anche Tommei per espulsione. Il +24 di fine terzo quarto faceva partire i titoli di coda. L’ultimo periodo era di amministrazione: Giorgi e Marrucci (tra i più positivi con 18 punti, 5 assist e 2 recuperi), insieme a Prosek e Iozzi confezionavano il +35 a 7’ dalla fine. Quota 100 era un piazzato di Prosek. Finiva con +28 i cori festanti del tifo.

AF