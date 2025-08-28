Mens Sana, si avvicina il primo test. Neri: "Il rientro? Spero manchi poco"

Si avvicina l’esordio stagionale per la Mens Sana attesa sabato alle 18 ad Arezzo contro la Sba, formazione che milita nello stesso girone. Sarà un primo test utile per valutare il periodo di forma del gruppo di coach Vecchi reduce da due settimane di lavoro intenso. Difficilmente sarà subito in campo Matteo Neri (nella foto), ala biancoverde che dopo la difficile stagione scorsa condizionata dai problemi ai tendini (poi operati) sta lavorando duro per tornare presto in campo. "Sto piuttosto bene – dice il numero 24 – dopo essere allenato tutta l’estate. Ancora le tempistiche precise per un mio definitivo rientro non ci sono ma spero manchi poco. Il gruppo mi sembra unito e carico e ci sono i presupposti per fare bene".

Importante per Neri aver sentito la fiducia del club dopo un anno così complicato come lo scorso. "Mi ha fatto molto piacere, senza dubbio. Ho percepito subito un grande apprezzamento nei miei confronti da parte della società e quindi spero di ripagarlo al meglio. Non sarà semplice e ne siamo entrambi consapevoli ma abbiamo trovato un punto di incontro e siamo d’accordo sul rientro che ci sarà nel migliore dei modo". Poi sulla stagione. "Secondo me, indipendentemente dalla formula che è cambiata siamo una squadra competitiva per questo tipo di campionato. Il girone mi sembra impegnativo e di livello però conoscendo i ragazzi e le loro qualità c’è tutto per fare bene". Infine sul coach. "Bello l’impatto con Vecchi – conclude Neri – ho percepito da subito una grande passione e una profonda conoscenza dell’ambiente e della storia della Mens Sana" conclude Neri. Dopo il match di Arezzo la Note di Siena tornerà ad allenarsi tra PalaGiannelli e Bernino di Poggibonsi mettendo nel mirino gli impegno del week end successivo quando i biancoverdi saranno ospiti del Costone per il quadrangolare con Virtus e Olimpia Legnaia. Il programma prevede due semifinali sabato 6 settembre: alle 17.30 la sfida tra Mens Sana e Legnaia, seguita alle 20 dall’incontro tra i gialloverdi di casa del Costone e la Virtus. Domenica, invece, spazio alla finalina per il terzo posto alle 17.30 e, a seguire, la finale alle 20. Due amichevoli anche nel weekend successivo: sabato 13 settembre a San Miniato, molto probabilmente i biancoverdi scenderanno in campo anche venerdì 12 contro la San Giobbe Chiusi.

Guido De Leo