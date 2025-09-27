Mens Sana: sponsor Pianigiani Rottami. Accordo tra tradizione e ambizione

Si intensifica il rapporto tra la Note di Siena Mens Sana e Pianigiani Rottami che sarà anche quest’anno sponsor di maglia della prima squadra con il marchio dell’azienda visibile sulle divise di Pannini e compagni (nella foto) a partire dall’esordio di domani contro Spezia.

"Con Pianigiani Rottami aggiungiamo al nostro gruppo di partner commerciali un’azienda fortemente radicata sul territorio, e da sempre vicina allo sport senese – dice il presidente della Mens Sana Francesco Frati –. La presenza della famiglia Pianigiani dentro alla nostra comunità può generare fruttuose sinergie aziendali, dando allo stesso tempo un ulteriore slancio di crescita all’attività sportiva della Società. Al tempo stesso, il brand Mens Sana può costituire un importante veicolo di promozione per l’azienda che ha deciso di legare il proprio nome alla nostra realtà" .

Frati parla poi degli abbonamenti, che a ieri sfioravano le 650 tessere. "L’affetto che i nostri tifosi hanno per la squadra è incredibile – ammette Frati -. Siamo praticamente ai numeri dello scorso anno a qualche ora dalla prima gara ufficiale. È ovvio che sia un motivo di soddisfazione ed orgoglio per noi e siamo felici che anche stavolta la campagna abbonamenti non ci abbia deluso".

"Siamo onorati di campeggiare in una maglia così prestigiosa come quella della Mens Sana Basketball – spiega invece il presidente di Pianigiani Rottami, Antonello Pianigiani -. Ci accomunano la storicità del marchio e i valori fondanti di un percorso di crescita che ha saputo, negli anni, portare il nome di Siena fuori dai confini territoriali. C’è poi un dna comune, quello della nostra famiglia e quello della famiglia Mens Sana, che apporta legami indissolubili con dipendenti, giocatori e tifosi. Da quest’anno affronteremo ancora più vicini la sfida di una nuova stagione che spero possa portare grandi successi al club". Per il dg biancoverde Riccardo Caliani "fa piacere presentare un rapporto antico con un partner importante: sono felice che si unisce ad un brand storico come il nostro una della aziende più longeve del nostro territorio". Infine il presidente di Note di Siena, Gianluca Rotondi, che commenta con soddisfazione l’accordo. "Sono molto felice che un’azienda seria e molto conosciuta sul territorio come la Pianigiani Rottami entri a far parte della famiglia biancoverde perché credo che proprio grazie a queste sinergie si possa favorire lo sviluppo di partnership tra aziende che condividono gli stessi ideali e la crescita della società di basket che tutti noi vorremmo rivedere ai massimi livelli".

Guido De Leo