Mens Sana-Stosa Virtus: derbyssimo da mettere i brividi. Vecchi e Braccagni suonano la carica. PalaEstra gremito

È il giorno del derby contro la Stosa ed in casa Mens Sana c’è attesa e curiosità per la prima stracittadina stagionale e il primo vero scontro diretto. "E’ ovviamente una partita speciale e siamo tutti carichi – sottolinea il tecnico Vecchi –. Sappiamo il bene quale sia il valore di un avversario molto forte che all’insegna della continuità ha confermato la struttura dello scorso anno e che, come si vede guardando la classifica ha iniziato molto bene il campionato. In più ovviamente è un derby con immagino una cornice di pubblico bellissima con i nostri incredibili tifosi più ovviamente chi tiferà per i nostri avversari. Sarà anche una bella festa di basket per la città".

Tante bocche da fuoco nel team Evangelisti. "Sappiamo che la Virtus è una squadra attrezzata sia offensivamente che difensivamente con svariate soluzioni su entrambi i lati del parquet. In attacco hanno un asse play-pivot, Guerra-Gianoli, molto funzionale con intorno molti giocatori pericolosi con caratteristiche diverse. Sono una formazione ben costruita ma ho anche molta fiducia in noi e nel nostro percorso che stiamo seguendo. Stiamo facendo un buon lavoro per farci trovare pronti contro un avversario insidioso".

La Mens Sana sembra effettivamente in crescita pur peccando nei primi minuti delle gare. "Sì per questo cercheremo di modificare qualcosa per farci trovare più pronti – dice Vecchi – perché il nostro obbiettivo è diventare sempre più continui. Fino ad ora siamo stati bravi a crescere all’interno delle sfide. Le partite si decidono spesso nel finale ma proveremo a partite meglio con energia e intensità".

Dopo Recalcati è la volta di Pianigiani. "L’ho affrontato molti anni fa a livello giovanile e ho perso – ha concluso sorridendo il coach emiliano –. Spero che stavolta possiamo essere contenti entrambi a fine gara".

Durante l’intervallo della partita di oggi il pubblico potrà assistere a un momento di bella musica. Corinne De Marco si esibirà dal vivo interpretando uno dei brani più iconici di Whitney Houston, Greatest Love Of All. Cantante, modella e attrice teatrale, Corinne De Marco è stata finalista di Miss Italia 2024 e vincitrice di Miss Universo Web 2024.

Guido De Leo