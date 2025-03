Mens Sana-Stosa Virtus: il momento è felice. Entrambe le senesi sono vicine alla salvezza

Lo scorso fine settimana ha sorriso alla Note di Siena Mens Sana e alla Stosa Virtus che con i successi esterni rispettivamente a Serravalle Scrivia e Gallarate hanno certificato le posizioni nelle parte nobile della classifica del girone di Play-in Out. Entrambe le formazioni senesi sono infatti a quota 18. I biancoverdi dopo il passo falso di Torino si sono riscattati con i quattro punti consecutivi mentre la formazione di coach Evangelisti ha iniziato alla grande, così come aveva finito la prima fase, ovvero con tre vittorie in altrettante giornate contro Collegno, Genova ed appunto Gallaratese.

La classifica come detto vede le due squadre appaiate a quota 18 punti nel gruppetto delle seconde insieme alla sorprendente Olimpia Legnaia. La momentanea capolista resta però Don Bosco Crocetta: di ieri infatti la notizia che il giudice sportivo ha ribaltato il 66-90 di sabato sera a favore di Spezia sul parquet di Torino. "Perdita gara per posizione irregolare del 2° assistente allenatore inserito in lista ‘r’ in mancanza del necessario tesseramento CNA come previsto dalle DOA Generali 24/25 (art. 6.1.4). Pertanto si omologa con il risultato a sfavore di 20-0". Così il comunicato del comitato Fip piemontese con la classifica che quindi vede i liguri con due punti in meno (da 18 a 16) e i giovano torinesi con 20 punti e quindi primi in solitaria nonostante due pesanti ko di fila seguiti alla grande prestazione contro la Mens Sana di due settimane fa.

Classifica a parte non c’è tempo e modo di abbassare la guardia visto che nel gruppo delle cinque società appena citate solo tre si salveranno al termine del girone mentre le altre due dovranno giocarsi tutto ai playout. Il mese di marzo per Virtus e Mens Sana sarà quindi cruciale. Sabato, per cominciare, le due formazioni si scambieranno l’avversario. Ancora un anticipo per la Note di Siena, che se la vedrà in casa contro Gallaratese (20,30) mentre la Virtus giocherà con Serravalle domenica alle 17,30 in casa.

La quinta giornata coincide col turno infrasettimanale che prevede Collegno-Mens Sana mercoledì prossimo alle 21 e Crocetta Virtus giovedì alle 21. Ultima di andata il weekend successivo: Virtus – Campus Varese domenica 16 alle 17,15 e Note di Siena Genova alle 18. Sette giorni dopo Mens Sana – Crocetta (23 marzo ore 18) così come Virtus-Collegno (17,30). Campus Varese contro Mens Sana è invece fissata per sabato 29 (alle 18) mentre il giorno dopo la Virtus sarà di scena a Genova (18).

Guido De Leo