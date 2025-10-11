Mens Sana verso il futuro: svolta americana!. La società Wibog entra e prende il 25 per cento

Nuovi investitori internazionali per la Note di Siena Mens Sana Basketball che ieri ha annunciato l’ingresso nella propria compagine sociale della società Wibog, in rappresentanza appunto di alcuni investitori statunitensi. "Mediante aumento di capitale riservato, Wibog ha acquisito il 25% del capitale sociale, avviando un programma che potrebbe portarla ad aumentare la propria presenza in società entro i prossimi due anni – si legge nella nota stampa della società -. Con il nuovo assetto, ratificato a rogito del notaio Vincenzo Papi di Roma, la maggioranza assoluta delle quote resta comunque in capo alla Polisportiva Mens Sana, con Wibog che si aggiunge agli altri due soci di minoranza Unico snc e Io Tifo Mens Sana che hanno diluito le loro quote. La società Wibog è composta dal presidente Michael Hillman e dai soci Rory Ryan e James Russell".

A fare gli onori di casa ieri in conferenza stampa il presidente biancoverde Francesco Frati. "Siamo molto soddisfatti di aver chiuso l’accordo con Wibog - ha sottolineato il numero uno di Viale Sclavo - il cui interessamento testimonia la reputazione che il brand Mens Sana possiede ancora a livello nazionale e internazionale e l’attrazione che la nostra realtà esercita anche grazie al grande seguito di pubblico che riusciamo a intercettare. La positiva conclusione di questa operazione è stata possibile grazie alla serietà del lavoro che il Consiglio di Amministrazione, di cui ringrazio tutti i componenti e i soci che essi rappresentano, ha svolto in questi due anni dalla costituzione della nuova società. Ringrazio anche l’avvocato Simone Calzolai e il dottor Andrea Taddei che si sono fatti carico di rappresentare gli interessi di Wibog in Italia". Serietà, entusiasmo, un grande passato, una immutata passione dei tifosi per una crescita sostenibile che vada di pari passo l’equilibrio finanziario che resta sempre e comunque il principale obbiettivo così anche i soci di Wibog credono.

"La proposta di Wibog ci è sembrata subito convincente, anche perché animata dalla volontà di accompagnare in maniera sostenibile il processo di crescita avviato due anni fa e che ha portato risultati soddisfacenti. In attesa di ospitare alla prima occasione possibile i nuovi soci al Palazzetto in occasione di una delle nostre partite casalinghe, continueremo ad impegnarci per sostenere il lavoro che la squadra e lo staff tecnico stanno facendo sul campo, nel desiderio di fornire ai nostri appassionati tifosi il miglior spettacolo cestistico possibile. Grazie anche agli sponsor e a tutti quelli che ci hanno aiutato ad arrivare fin qui" conclude Frati.

Guido De Leo