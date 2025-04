Mens Sana vince a Genova: decima vittoria nella B Interregionale

SEAGULLS GENOVA56MENS SANA67(16-20; 26-35; 37-49)

GENOVA: Ferri ne, Lomtadze 4, Daunys 22, Cinalli, Villa Alisi ne, Pellegrino 5, Pintus 2, Zini 14, Cartasegna, Migone ne, Mana 9. Allenatore Bianchi

MENS SANA: Tilli, Pannini 5, Ragusa, Marrucci 7, Calviani 4, Pucci 12, Sabia 2, Ivanaj 13, Prosek 17, Tognazzi ne, Jokic 7. Allenatore Betti

GENOVA – Senza gli infortunati Tognazzi e Belli (quest’ultimo neanche a referto) la Note di Siena Mens Sana chiude la sua stagione vincendo a Genova in casa dei Seagulls. La partita era inutile per Pannini e compagni che però hanno onorato l’impegno e conquistato la decima vittoria nelle dodici giornate della seconda fase. La gara: buon inizio dei liguri ma la Mens Sana reagisce prontamente, 12-14 all’8. Ivanaj serve in contropiede Jokic per il +4. Dopo dieci minuti i biancoverdi sono avanti 20-16. Pucci apre il secondo parziale ma i Seagulls non mollano tornando a meno due a stretto giro. Marrucci rimette le cose a posto. Nonostante i quintetti sperimentali la Mens Sana tiene un buon margine, 22-30 con un vivace Jokic (16’). Il baby Calviani, classe 2008 e prodotto del settore giovanile di coach Binella, chiude il secondo parziale con un bel canestro sulla sirena per il +9 senese all’intervallo. Nel terzo quarto la formazione di Betti amministra per quanto possibile il vantaggio che lievita fino +12 con cui le due squadre vanno all’ultimo mini intervallo. Genova, anch’essa condizionata da qualche assenza pesante e già concentrata sui playout per centrare la salvezza, cerca di restare in gara ma commette qualche errore che i biancoverdi, ieri liberi di testa ma desiderosi di concludere bene l’annata, sfruttano a dovere. Sostenuta da moltissimi tifosi giunti con ogni mezzo a Genova la Mens Sana con la linea ‘verde’ in campo (Tilli e appunto Calviani) concede un parziale recupero ai liguri che sotto anche di 15 punti tornano a -7 (42-49 al 33’). Prosek realizza il ritorno alla doppia cifra di vantaggio, +10 che sa di sentenza anticipata sulla sfida di Genova. Pucci e Ivanaj segnano i canestri decisivi che mandano in archivio una stagione di B Interregionale iniziata con tante incognite ma chiusa con una salvezza meritata.

Guido De Leo