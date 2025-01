Mens Sana-Virtus da brividi! Tognazzi ‘chiama’ i tifosi. Evangelisti: "Gara equilibrata". Bartoletti: "Daremo tutto"

Per la Mens Sana a presentare il derby ci hanno pensato il veterano Vittorio Tognazzi, i campo anche in tantissime stracittadine a livello giovanile e il neo arrivato Balsa Jokic. "Dopo due anni torniamo ad affrontare la Virtus in casa nostra – dice il numero 42 -. Sarà una partita molto complicata sotto tanti punti di vista. La Virtus è un’ottima squadra che con l’innesto di Guerra ha trovato la giusta quadratura. Sappiamo che vincere sarebbe essenziale per provare ad entrare nelle prime sei però è molto difficile. Proveremo a fare il massimo contando sull’apporto del nostro pubblico che sono sicuro sarà molto numeroso. Anche a Lucca domenica scorsa erano più di duecento a conferma del grandissimo amore e della grande passione che ci circonda. Proveremo quindi a non deluderli".

Con lui come detto anche il montenegrino Jokic che in un discreto italiano parla dei suoi primi giorni in biancoverde. "A Lucca mi ha stupito l’energia che la squadra ha saputo mettere in una partita così difficile e per di più in trasferta e soprattutto quella che ci hanno trasmesso i nostri tifosi. Posso quindi immaginarmi come deve essere giocare in casa a maggior ragione in un derby così importante. Non vedo l’ora che arrivi sabato per vivere questa esperienza provando a fare il massimo per aiutare la squadra. Come ho detto ai miei nuovi compagni il giorno del mio arrivo io sono arrivato per dare una mano alla squadra con quelle che sono le mie caratteristiche indipendentemente da quanti minuti giocherò. Mi sto trovando molto bene con i ragazzi e col club. Sono stato accolto molto bene, non potevo chiudere di più. Col tempo proverò a migliorare ulteriormente".

In occasione della partita di sabato al PalaEstra la biglietteria sarà aperta a partire dalle 19. Oggi dalle 18 alle 20 presso gli uffici della Mens Sana Basketball sarà effettuata la prevendita dei biglietti. Il giorno della partita saranno venduti anche i tagliandi riservati al settore ospiti. Il costo dei biglietti va dai 12 euro per l’intero ai 7 euro per il ridotto (da 16 a 23 anni). Sotto i 16 anni è gratis. La partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Starplane gratuitamente per gli abbonati ed al costo di 10 euro per i non abbonati.

g.d.l.