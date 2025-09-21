Mercato. Caso Menalo. Martelossi all’attacco

Alberto Martelossi con la sua consueta schiettezza e senza tanti giri di parole spiega la scelta della società di aver firmato Nicolò Dellosto che da aggregato adesso farà parte in pianta stabile della prima squadra. Il direttore tecnico affronta anche la questione legata a Leo Menalo, giocatore che la società aveva messo nel mirino. "La scelta di mantenere Dellosto nell’organico è perché ne abbiamo apprezzato le qualità tecniche ed umane e allo stesso tempo – dice Martelossi - poi l’infortunio di Benetti ci ha portato ad aprire i nostri orizzonti cercando sul mercato anche ruoli leggermente diversi, ma soprattutto gente convinta di venire a Pistoia. Avevamo individuato in Leo Menalo un soggetto che poteva fare al caso nostro ma evidentemente chi cura i suoi interessi credo curi di più i suoi disinteressi – attacca –. Ritenevamo che il ragazzo avesse bisogno di giocare e gli abbiamo offerto una possibilità. Il caso ora è chiuso".

Massima fiducia a Dellosto che con l’Estra avrà una grande opportunità di mettersi in mostra. "Responsabilizziamo Dellosto che ora non sarà più solo un compagno per darci una mano – afferma Martelossi - vorremmo sfruttarlo in maniera duplice, vista la sua adattabilità anche nello spot di 4. Ritorno sul mercato? Dobbiamo guardarci sempre intorno per vedere cosa accade sul mercato con occhio attento ma a breve non ci saranno novità. I club ora si assestano. L’assenza di Gabriele è pesante per la persona e il giocatore. Lavoriamo su persone che ci convincono – conclude il direttore tecnico –: Dellosto lo ha fatto, altri meno".

M.I.