Mercato: la Rinascita è pronta a intervenire. Tutto ruota attorno alle condizioni di Robinson

La Rinascita si gode l’ennesima settimana da prima in classifica e benedice la pausa che terrà a riposo la squadra da impegni di campionato fino a mercoledì 26. Coach Sandro Dell’Agnello ha concesso tre giorni di pausa, col gruppo che riprenderà gli allenamenti domani. Intanto la società si interroga su eventuali interventi sul mercato, ma il nodo cruciale restano le condizioni di Tomassini e Robinson. "In questa pausa dovremo capire alcune cose e la prima è quel che verrà fuori dall’ulteriore controllo di mercoledì (domani, ndr) sulle condizioni di Robinson", rivela il direttore generale di Rbr, Davide Turci. L’americano si è fatto male all’inguine lunedì 1° febbraio a Milano ed è ancora fermo da allora.

"Siamo ottimisti – continua Turci –, speriamo di avere buone notizie e di riaverlo in campo con Torino o Orzinuovi. Gli interessamenti su di lui? È un giocatore importante, è motivo di orgoglio se qualche squadra può aver pensato a lui". Se dal monitoraggio di mercoledì emergessero problemi più gravi, tali da imporre all’esperto play uno stop più lungo, la possibilità di un cambio di straniero in corsa sarebbe reale. "Noi, assieme al direttore Bolognesi, il mercato lo monitoriamo sempre, siamo attenti tutto l’anno – prosegue il dg –. Prima di tutto dobbiamo capire bene la situazione di Gerald, ma è chiaro che ci guardiamo intorno a 360 gradi. Se dovesse star fermo un mese, ad esempio, i discorsi sarebbero diversi. Ma rimaniamo ottimisti".

In quel caso, Rbr andrebbe immediatamente a colmare il buco con un nuovo straniero. Ma non è l’unico caso che spingerebbe la società a intervenire, perché anche le condizioni di Tomassini sono tutt’altro che perfette. "Stiamo facendo diverse valutazioni assieme al giocatore. Lui intanto stringe i denti e gioca, anche molto bene. Il suo problema alla spalla non si risolve in poco tempo e va monitorato giorno dopo giorno". Rbr guarda anche al mercato degli italiani, con Alessandro Zanelli da Scafati in pole (4.7 punti e 1.5 assist in 15’ di media). Turci non fa nomi, ma ammette un’analisi giornaliera delle possibilità a disposizione. "Va detto innanzitutto che siamo estremamente orgogliosi del gruppo che abbiamo, sta buttando il cuore oltre l’ostacolo e anche a Cividale ha messo a segno una vera impresa. Siamo ancora lì, primi, una posizione meritata frutto di un campionato strepitoso. Complimenti alla squadra, allo staff tecnico e anche a quello medico. Il mercato lo guardiamo sempre, ma non vogliamo inserire giocatori a caso. La società è sempre attenta e pronta a cogliere le giuste opportunità e anche adesso è così, ma non è un mercato così ricco. I giocatori che si sono mossi in questo periodo lo hanno fatto in altri ruoli".

Rbr ci proverà, sul mercato ma anche sul campo. "La classifica è fantastica, anche se il calendario ci propone in trasferta tutte le avversarie dirette. Credo però anche loro non saranno contente di incontrare noi. Mancano undici partite e vogliamo continuare a sognare".

Loriano Zannoni