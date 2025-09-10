Mercato: Real Metauro, arriva il bomber. Traini, un gran colpo

A caratterizzare la prima giornata del girone A di Promozione le tante vittorie (7), di cui 4 ottenute da chi giocava in casa. Quindi i gol segnati tra sabato e domenica dalle 16 squadre.

Il commento. Il trainer del Tavullia Valfoglia Marco Teodori così commenta la sconfitta con il San Costanzo Marottese: "Dopo 13 minuti eravamo già sotto di 0-2 e la partita è stata tutta in salita contro un avversario che dopo il vantaggio ha potuto sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi giocatori veloci nelle ripartenze. Abbiamo accorciato le distanze ma non siamo stati abbastanza lucidi e in una ripartenza abbiamo subito il 1-3. Loro erano sicuramente più brillanti. Detto questo merito al San Costanzo per la vittoria. Noi riprendiamo a lavorare per migliorare le cose che non sono andate, domenica ci aspetta un’altra partita difficile a Fano, faremo di tutto per farci trovare pronti".

Mercato. La Nuova Real Metauro dopo avere mandato in gol Loberti (foto) ha messo nero su bianco con l’attaccante Michael Traini, classe 1988 ex Misano autore di 130 reti in carriera. Traini ha militato anche nel Tre Fiori, Cattolica, Chieti, Jesina, Ancona, Civitanovese. Giocatore di esperienza e fisico imponente (1,94) ama agire come punta centrale.

La squadra della settimana. 1)Aluigi (Pergolese), 2) Righi (Vismara), 3)Fabiani (Vigor Castelfidardo), 4)Mattioli (Alma Fano), 5)Nobili G. (Lunano), 6) Passeri (Tavullia Valfoglia), 7)Lazzarini (Castelfrettese), 8) Ascani (villa San Martino), 9)Fedeli (Gabicce Gradara), 10) Loberti (Nuova Real Metauro), 11)Benvenuti (San Costanzo Marottese). All. Lilli (Gabicce Gradara).

am.pi.