Mestre elimina Montecatini dai playoff con una vittoria decisiva

LA T TECNICA GEMA MCT 69 GEMINI MESTRE 78

MONTECATINI Burini 18, Passoni 7, D’Alessandro 10, Toscano 4, Di Pizzo 13; Chiarini, Stanic 5, Savoldelli 7, Acunzo 5, Gattel ne, Cellerini ne, Albelli ne. All. Del Re MESTRE Rubbini 9, Giordano 13, Brambilla 4, Lo Biondo 5, Galmarini 4; Contento 9, Aromando 20, Mazzucchelli 5, Reggiani 9, Maiga ne, Porcu ne, Bizzotto ne- All. Ferrari Arbitri Biondi e Corrias Parziali 19-18, 43-43, 62-61 PISTOIA

Colpaccio di Mestre che sbanca il PalaCarrara e mostra il capolinea alla stagione della La T Tecnica. Gara-5 dal gusto simile al cianuro per Montecatini, già orfana di Bedin e tradita da uomini troppo importanti per riuscire a metterci una toppa. Su tutti Chiarini, autore di una prestazione impalpabile da zero punti con 0/7 dal campo. Uscita dai playoff difficile da digerire per i termali, inesistenti nell’ultimo quarto. Un punto, un libero di D’Alessandro, negli ultimi 6’25” sono il dato che inquadra il fallimento della ‘bella’ della squadra di Del Re. Gode la Mestre di Ferrari, perfetto nella preparazione di una gara senza domani. Gemini trainata nel momento cruciale da Contento e Aromando, autori delle triple della vittoria.

La cronaca. Mestre fiuta le difficoltà sotto canestro di Montecatini che, senza Bedin, deve tutelare dai falli Di Pizzo e si trova troppo spesso gente in area, come Giordano, Aromando o Lo Biondo. Quando Di Pizzo rifiata, Acunzo è immediatamente puntato da Aromando che gli fa spendere due falli ingenui. La partita vive di duelli. La T Gema ne vince pochi nel primo quarto e mezzo e va sotto in avvio di secondo tempino, quando perde tre palloni di fila e soprattutto vede segnare Lo Biondo e Aromando, ben pescati su tagli e rollate (19-27 al 12’). Del Re deve rapidamente cambiare quintetto, riportando su D’Alessandro per uno spaesato Stanic. I cinque più canonici ridanno sostanza all’attacco termale, che entra in ritmo e trova canestri importantissimi firmati da D’Alessandro e Burini (28-30). Gara ora da botta e risposta, spara Reggiani da una parte, risponde Acunzo dall’altra. Il lungo è in partita e segna il -2 da sotto, a cui segue la seconda tripla di Burini per il sorpasso (36-35) e l’esplosione del PalaCarrara. Respirano le difese prima dell’intervallo, escono gli esterni con la prima bomba di Rubbini a cui fa eco l’appoggiata di Di Pizzo. Equilibrio perfetto (43-43) alla mescita del thè caldo.

Adrenalina a mille in avvio di ripresa. Più contatti, più intensità su tutto il campo. Mestre soffre un po’ l’impatto fisico di Montecatini, ma non smette di stare attaccata alla partita. Anzi, quando Reggini e Mazzucchelli scaldano la mano dalla lunga mette di nuovo la freccia (48-51). Ancora botta e risposta fra D’Alessandro-Stanic e Rubbini per un sorpasso e controsorpasso (57-59) che evidenzia il totale equilibrio su cui vive la partita. Ultimo respiro con La T Gema avanti (62-61). Due bombe di Stanic e Burini ed ecco il mini-allungo termale (68-63 al 34’). Sembra l’inizio di una fuga, è invece l’inizio della fine per la squadra di Del Re. La Gemini non ci sta e ritorna subito a contatto: 5-0 con bomba di Giordano e appoggiata di Aromando e siamo 68-68 a 4’. Del Re prova a rispolverare Toscano, ma i problemi fisici dell’ex Cento sono evidenti. Ci sta eccome in campo invece Contento che da nove metri imbuca una bomba delle sue per il +3 Gemini (68-71). L’attacco de La T Gema batte in testa. Dopo due perse sanguinose di Chiarini e Burini, D’Alessandro muove il tabellone con un libero, l’unico punti negli ultimi 6’25’’. Una miseria. Mestre non perdona. Contento magico nel gestire il pick&roll e scaricare su Aromando che fa bingo dalla lunga, un canestro che spacca la partita (69-74). Montecatini è alle corde e molla gli ormeggi. Fine dei giochi e della stagione.

Niccolò Casalsoli