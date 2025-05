Michele Vitali: "Testa a Gara 2 per ribaltare il fattore campo nei playoff"

"Si sa che ai playoff non c’è mai tempo da perdere, finita una partita si deve subito resettare e guardare a dove hai sbagliato e dove puoi fare meglio. La nostra testa è quindi già a gara 2 - spiega Michele Vitali - dobbiamo limare qualche piccolo dettaglio che però alla lunga può fare la differenza. Bisognerà essere bravi a non concedergli canestri in contropiede, lo abbiamo fatto per gran parte della partita, ma purtroppo qualcosa ci è sfuggito. I playoff sono speciali, sempre molto emozionanti e mai scontati. È bello esserci e farne parte, ma non vogliamo assolutamente fermarci qua. Crediamo in noi stessi ed in quello che facciamo e domani sera (oggi, ndr) proveremo a tutti i costi a ribaltare il fattore campo".

Parole da leader e da capitano, quelle di Michele Vitali che fanno eco a quelle pronunciate da Lorenzo Uglietti, altro elemento importante anche a livello emotivo per la truppa biancorossa: "La competitività non basta, nei playoff devi essere preciso anche nelle piccole cose e negli ultimi cinque minuti sono mancate soprattutto quelle. Ok, abbiamo lottato e siamo stati certamente competitivi, ma non siamo soddisfatti perché volevamo portare a casa la vittoria. Adesso diventa fondamentale mettere da parte l’amarezza a dare tutto in gara 2".

Comprensibilmente amareggiato anche Dimitris Priftis che per l’occasione aveva anche rispolverato alcuni passaggi di difesa a zona per confondere le idee alla squadra di Jasmin Repesa: "Siamo rimasti in partita nonostante le percentuali al tiro da tre che ci hanno penalizzato – spiega il coach ellenico - dobbiamo migliorare la lettura sul loro pick and roll e, nonostante sia stata fatta una buona difesa complessiva, in alcune situazioni purtroppo siamo rimasti un passo indietro. Ci è mancato qualcosa, un ‘click, perché queste situazioni alla fine sono quelle che fanno la differenza tra un successo e una sconfitta nei playoff".

La squadra ieri si è allenata al PalaShark di Trapani dalle 12 alle 14 effettuando stretching, pesi e una parte tattica, mentre nel pomeriggio ha svolto terapie e una seduta video. I biancorossi prenderanno poi un volo domani in tarda mattinata e saranno nuovamente in città nel primo pomeriggio, in attesa di preparare gara 3 (giovedì ore 20, diretta su Dazn ed Eurosport 2).

Francesco Pioppi