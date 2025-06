Milano Basket Stars e Sanga: storico derby in Serie A2 femminile

Un derby di Milano città in Serie A2 femminile non si era praticamente mai visto. Invece la prossima stagione ci sarà per la prima volta la stracittadina visto che il Milano Basket Stars ha raggiunto il Sanga nella categoria cadetta. L’impresa delle milanesi (solo 4 promozioni in tutta Italia, dopo aver vinto la Final Four regionale) è arrivata nella finalissima vinta contro San Raffaele Roma. A guidarla coach Stefano Fassina che proprio nel 2009 portò anche il Sanga per la prima volta in A2. L’allenatore milanese racconta di una stagione chiusa al meglio: "Non è stato semplice, la promozione era un obiettivo, ma ci sono state tante asperità. Tra infortuni che hanno ripetutamente minato il roster, la squadra è stata brava a non disunirsi mai, raggiungere la promozione è stata davvero una splendida soddisfazione". Una chiave che ha girato l’annata Fassina la vede nelle vittorie con Carugate: "Sono state partite molto importanti nel darci consapevolezza, battere chi era stato nella categoria superiore ci ha dato ulteriore fiducia nei nostri mezzi". La Serie A2 si farà, non ci sono dubbi per la società del presidente Alberto di Feo che, però, come primo obiettivo ha quello della ricerca del campo da gioco perché l’attuale di via Manzù non può essere omologato per la categoria.

Sandro Pugliese