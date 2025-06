Milano Basket Stars supera Green Le Mura Spring: finale sfumata per un soffio

Milano Stars

47

Green Le Mura Spring

59

MILANO BASKET STARS: Bestagno 9, Vujovic 14, Savini 6, Dell’Orto 14, Sangan ne, Ruisi, Bottecchi, Shash 2, Polato 2, Santucci. All.: Fassina.

GREEN LE MURA SPRING: Cerri, Capodagli 11, Dianda, Tessaro, Morettini, Rapè 6, Valentino, Chiti ne, Maffei 14, Michelotti 9, Papa ne, Paulsson 19. All.: Ferretti.

Arbitri: Bernardi di Cantù, Brambilla di Vimercate.

Note: parziali 14-15, 22-34, 35-45.

MILANO - Si infrange a due punti dall’obiettivo il sogno della finale per il Green Le Mura Spring. Le ragazze di Ferretti dovevano ribaltare il risultato dell’andata, vincendo con sedici punti di differenza, ma non ci sono riuscite per un solo canestro, in pratica.

Match che si gioca su buoni ritmi, con i due roster che si affrontano a viso aperto, con le biancorosse che giocano sul parquet del "Palarogoredo", con il piglio giusto e riescono a chiudere avanti di uno sul 14-15. Nel secondo quarto il roster di Ferretti continua a mettere a segno punti pesanti, con Milano Stars che prova, comunque, a contenere la verve delle biancorosse che riescono ad andare all’intervallo lungo sul 22-34.

Al rientro dagli spogliatoi sono ancora le lucchesi che provano a mettere a segno l’allungo, ma ancora le padrone di casa riescono a rimanere in scia e, nonostante le biancorosse provino a scappare, il terzo quarto va in archivio sul 35-45.

Nell’ultimo periodo Ferretti sa che le sue ragazze devono dare il tutto per tutto e prova a spronarle, motivandole al punto giusto. A pochi minuti dalla fine il Green Le Mura Spring ha nelle mani il canestro che porterebbe le sorti del match in parità; ma Milano Stars riesce a conquistare un fallo importante che fa sfumare la rimonta biancorossa. Non basta la vittoria finale per 59 a 47: il sogno della finale sfuma proprio sulla sirena, con la stagione del roster guidato da Ferretti che si chiude con una bella partita, ma che non è bastata.

Una stagione ottima, comunque, quella giocata dalle biancorosse che hanno dato del filo da torcere a tutti gli avversari, compreso Milano Stars che ha faticato e non poco per accedere alla finale per l’"A2".

Alessia Lombardi