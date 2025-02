Mini abbonamento Bcl. Oggi stop alla prelazione

Prosegue la vendita dei mini-abbonamenti per il ‘Round of 16’ di Basketball Champions League, che vedrà la Unahotels (nella foto Winston) impegnata in tre gare casalinghe a marzo: mercoledì 5 contro Manresa, mercoledì 12 con Tenerife e martedì 25 col Petkimspor. Le partite sono escluse da qualsiasi tipo di abbonamento, ma per chi possedeva l’abbonamento Full e Bcl oggi è l’ultimo giorno per esercitare la prelazione sui posti. Da lunedì e fino a mercoledì 5 marzo verranno messi in vendita anche tutti gli altri posti.

Esercitando la prelazione si mantengono automaticamente le promozioni già attive sugli abbonamenti sottoscritti (Famiglia Biancorossa, Under 30 o Under 18). Per esercitarla si può procedere online su Vivaticket.