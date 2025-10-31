Minibasket. Domenica alle 14,30 sarà Open Day aperto ai più piccoli

Sarà un pomeriggio intenso e ricco di eventi quello di domenica al PalaEstra. Si inizia già dalle 14,30 (fino alle 16), con la sezione Minibasket della Polisportiva Mens Sana 1871 che organizza un Open Day aperto a tutti i bambini e le bambine nati dal 2014 al 2022. Un pomeriggio di gioco, socialità e movimento per avvicinarsi a uno degli sport più amati dai giovani, sotto la guida degli istruttori biancoverdi. L’appuntamento è pensato per far conoscere da vicino il mondo del minibasket, con prove gratuite e attività dedicate a chi vuole muovere i primi passi sul parquet del PalaEstra. L’evento si concluderà con una merenda offerta a tutti i partecipanti. Per maggiori informazioni è possibile contattare la sezione Minibasket telefonando al +39 347 319 0068 oppure scrivendo a [email protected].

Poi spazio alla premiazione (alle 17,15) del premio ‘Mens Sana Basketball Ambassador in The World’ all’ex tecnico biancoverde Simone Pianigiani e poi ovviamente al derby contro la Stosa. L’agenzia immobiliare ‘La Rondine’, fanno sapere da Viale Sclavo, sarà il match sponsor della stracittadina di domenica prossima tra Note di Siena Mens Sana Basketball e Virtus Siena.