Minibasket. L’Abc è inarrestabile al trofeo dell’amicizia

Sono i padroni di casa dell’Abc Castelfiorentino, guidati da Matteo Bruni, Roberto Allegra e Tommaso Barlabà ad aggiudicarsi la 26esima edizione del Trofeo dell’amicizia, manifestazione che chiude la stagione del minibasket di Castelfiorentino e che quest’anno era riservata alla categoria Aquilotti. Percorso netto per i giovani gialloblù, che vincono tutte le partite fino alla finalissima contro Calcinaia, superato 40-29. Un bellissimo match conclusivo è stato il giusto epilogo di una due giorni per la quale la società ci tiene a ringraziare tutte le squadre partecipanti per aver accolto l’invito, lo staff e il gruppo dei genitori gialloblù che hanno curato l’organizzazione, gli sponsor per il sostegno sempre fondamentale, gli arbitri per la disponibilità e la professionalità, la Federazione Italiana Pallacanestro e il Comune di Castelfiorentino per il patrocinio concesso.

Ma vediamo nel dettaglio quelli che sono stati tutti i risultati, a partire dai raggruppamenti eliminatori. Girone giallo: Abc Castelfiorentino-Calcinaia 49-31; Don Bosco Livorno-Affrico Firenze 33-25; Abc Castelfiorentino-Don Bosco Livorno 45-22; Calcinaia- Affrico Firenze 40-21; Don Bosco Livorno-Calcinaia 41-46; Abc Castelfiorentino-Affrico Firenze 39-19. Girone blù: Cus Firenze-San Miniato 15-33; Ghezzano-Invictus Livorno 26-41; Cus Firenze-Invictus Livorno 25-34; San Miniato-Ghezzano 58-23; Invictus Livorno-Etrusca San Miniato 52-40; Ghezzano-Cus Firenze 13-52.

Queste di conseguenza le semifinali play-out tra le classificate al terzo e quarto posto di ciascun gruppo: Affrico Firenze-Cus Firenze 18-26; Don Bosco Livorno-Ghezzano 69-16. Queste invece le sfide per i primi 4 posti: Abc Castelfiorentino-San Miniato 46-24; Calcinaia-Invictus Livorno 51-44. Infine, ecco l’esito di tutti gli scontri per delineare la classifica dal terzo posto in giù. Finale 7°/8° posto: Affrico Firenze-Ghezzano 43-14. Finale 5°/6° posto: Cus Firenze-Don Bosco Livorno 30-36. Finale 3°/4° posto: San Miniato-Invictus Livorno 39-32. Appuntamento all’anno prossimo.