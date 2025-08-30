Minibasket, nelle palestre dogali e montessori. Decollano i corsi promossi dal CmC. Programma intenso per baby cestisti

Al via dalla prossima settimana i corsi di minibasket organizzati dal Cmc tra Carrara e Marina, per bambine e bambini nati tra il 2015 e il 2020. Il calendario, per adesso provvisorio fino al 12 settembre, prevede i corsi alla palestra Dogali di via Cattaneo a Carrara, per le classi di nascita 2015, 2016 e 2017, il lunedì dalle 17 alle 18 e il giovedì dalle 16.30 alle 17,30; per le classi 2018, 2019 e 2020 il martedì dalle 16,30 alle 17,30 e il giovedì dalle 16,30 alle 17,30.

Alla palestra delle magistrali Montessori di via Lunense a Marina, le classi di nascita 2018, 2019 e 2020 il martedì e il giovedì dalle 16,30 alle 17,30; le classi 2016 e 2017 il martedì dalle 17,30 alle 18,30 e il venerdì dalle 16,15 alle 17,15; la classe 2015 il martedì dalle 18,30 alle 19,30 e il giovedì dalle 17,30 alle 19.

Diverse le agevolazioni previste dalla società biancoceleste: gratuità del mese di settembre, promozione famiglia (il secondo figlio paga solo l’iscrizione e una mensilità), iscrizioni sempre aperte. Informazioni e recapiti al 347 40.31.105 (Leonardo), 327 06.53.604 (Enrico), 334 62.51.627 (Alessandra). ma.mu.