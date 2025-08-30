Acquista il giornale
Minibasket, nelle palestre dogali e montessori. Decollano i corsi promossi dal CmC. Programma intenso per baby cestisti

Al via dalla prossima settimana i corsi di minibasket organizzati dal Cmc tra Carrara e Marina, per bambine e bambini...

di MAURIZIO MUNDA
30 agosto 2025
Un gruppo di baby atleti che ha partecipato ai corsi organizzati dal CmC

Un gruppo di baby atleti che ha partecipato ai corsi organizzati dal CmC

Al via dalla prossima settimana i corsi di minibasket organizzati dal Cmc tra Carrara e Marina, per bambine e bambini nati tra il 2015 e il 2020. Il calendario, per adesso provvisorio fino al 12 settembre, prevede i corsi alla palestra Dogali di via Cattaneo a Carrara, per le classi di nascita 2015, 2016 e 2017, il lunedì dalle 17 alle 18 e il giovedì dalle 16.30 alle 17,30; per le classi 2018, 2019 e 2020 il martedì dalle 16,30 alle 17,30 e il giovedì dalle 16,30 alle 17,30.

Alla palestra delle magistrali Montessori di via Lunense a Marina, le classi di nascita 2018, 2019 e 2020 il martedì e il giovedì dalle 16,30 alle 17,30; le classi 2016 e 2017 il martedì dalle 17,30 alle 18,30 e il venerdì dalle 16,15 alle 17,15; la classe 2015 il martedì dalle 18,30 alle 19,30 e il giovedì dalle 17,30 alle 19.

Diverse le agevolazioni previste dalla società biancoceleste: gratuità del mese di settembre, promozione famiglia (il secondo figlio paga solo l’iscrizione e una mensilità), iscrizioni sempre aperte. Informazioni e recapiti al 347 40.31.105 (Leonardo), 327 06.53.604 (Enrico), 334 62.51.627 (Alessandra). ma.mu.

