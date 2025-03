Minibasket. Oggi inizia il Trofeo Cefa

Parte oggi la 32ª edizione del torneo organizzato dal Cefa Castelnuovo. Quattro domeniche di sfide, poi la finale regionale; mentre la fase internazionale si svolgerà dal 25 al 27 aprile. Il torneo ospiterà anche la 22ª edizione del Memorial Danilo Boschi ed è riservato alla categoria "Aquilotti" (nati negli anni 2014-’15-’16). Le prime quattro squadre a scendere sul parquet al palazzetto di Castelnuovo saranno: Endas Pistoia, Lucca Skywalkers, Pontremoli ed Etrusca San Miniato. La vincitrice del girone si qualificherà per la fase regionale del prossimo 6 aprile e staccherà uno dei biglietti per la partecipazione alla fase internazionale. Le altre iscritte alla fase regionale: Gea Grosseto, Bcl Lucca (con due formazioni), CMB Carrara, Versilia 2002, Poggibonsi, CMB Prato Dragons, Massa e Cozzile, Ludec "91" Porcari, Audace Pescia, Piombino e i campioni in carica del Don Bosco Livorno. L’evento è realizzato con contributo e patrocinio dell’Uisp Basket Nazionale e della Uisp Basket Toscana, Città di Castelnuovo e autorizzato dal Settore nazionale minibasket e dal Comitato regionale "Fip".

Dino Magistrelli