Minibasket - Settore giovanile: "Aquilotti». Il Torneo del Cefa alla fase internazionale

Don Bosco Livorno ha vinto per la prima volta la fase finale regionale (foto) del Torneo internazionale del Cefa e ha guadagnato l’ammissione alla fase internazionale che si svolgerà dal 26 al 28 aprile. La grande festa del minibasket nel capoluogo garfagnino vede sul parquet ragazzi della categoria "Aquilotti" (nati negli anni 2013-’14-’15) e la fase finale del torneo ospita anche la consegna del Memorial Danilo Boschi.

La macchina organizzativa, diretta dal presidente Vincenzo Suffredini, si concentrerà, ora, sull’atto internazionale, con la presenza di squadre provenienti da tutta Europa e da tutta Italia. E, per la Toscana, assieme al Cefa padrone di casa, ci sarà, appunto, il Don Bosco Livorno che ha avuto la meglio, in finale, sull’Etrusca San Miniato. Sfida terminata in parità, ma decisa dalla miglior differenza canestri dei singoli quarti di gara. Terzo posto per il Lucca Academy, davanti alla Cestistica Audace Pescia. La squadra lucchese, in mattinata, si era arresa proprio ai futuri campioni. Un ringraziamento dagli organizzatori al Cia di Lucca e alla Fip Toscana per l’importante supporto dato sin qui per la designazione dei giovani arbitri, sempre all’altezza. La manifestazione è realizzata con il contributo e il patrocinio della Uisp nazionale e toscana, la Città di Castelnuovo e autorizzato dal Settore nazionale minibasket e dal Comitato regionale toscano Fip.

Questo l’albo d’oro più recente della fase regionale: 2000 Mens Sana Siena, 2001 Pino Dragon Firenze, 2002 Pallacanestro Livorno Modiglioni, 2003 Cmb Carrara, 2004 Mens Sana Siena, 2005 Abc Castelfiorentino, 2006 Abc Castelfiorentino, 2007 Mens Sana Siena, 2008 Olimpia Legnaia Firenze, 2009 Basket Grosseto, 2010 Pallacanestro Endas Pistoia, 2011 Libertas Liburnia Livorno, 2012 Us Terranova, 2013 Mens Sana Siena, 2014 Pol. Sieci, 2015 Bulldogs Calenzano, 2016 Figline Eagles, 2017 Mens Sana Siena, 2018 Pall. San Miniato, 2019 Cus Firenze; 2020-2021-2022 sospeso per pandemia Covid; 2023 Invictus Livorno, 2024 Don Bosco Livorno.

Dino Magistrelli