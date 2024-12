Minuto di silezio. Domenica il saluto del ’suo’ palasport

Anche in casa Ferrara Basket la notizia della tragica scomparsa di Sandro Crovetti ha portato sgomento ed incredulità, soprattutto in chi, negli otto anni di permanenza all’ombra del Castello Estense del general manager reggiano, ci ha lavorato fianco a fianco. La società biancazzurra ha immediatamente postato sui propri social il messaggio di cordoglio alla famiglia e ai più cari, e ha richiesto ed ottenuto dalla Federazione un minuto di raccoglimento prima della palla a due della gara di domenica pomeriggio con Pordenone. Sui due maxischermi della Bondi Arena saranno inoltre proiettate alcune delle immagini più significative dell’esperienza pluriennale di Crovetti in seno alla dirigenza del Basket Club, per un momento che si preannuncia già particolarmente toccante.

j.c.