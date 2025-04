Modena domina Yuasa Grottazzolina nell'ultima gara di Superlega

Modena 3yuasa grottazzolina 0

VLASA GROUP : Massari, Mejs 1, Mati 12, Sanguinetti 4, Stankovic, Davyskiba 13, Gollini (L2), De Cecco 1, Anzani 5, Buchegger 2, Gutierrez 14, Abulubaba 9, Uriarte, Federici (L1). All. GiulianiYUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Zhukouski 1, Antonov 7, Cubito 2, Vecchi, Bardarov 1, Demyannko (L2), Mattei 1, Comparoni 2, Petkovic, Marchiani, Cvanciger 15, Tatarov 5, Marchisio (L1). All Ortenzi

Parziali: 25-23 (29’), 25-20 (27’), 25-17 (23’)

Era l’ultima trasferta, anzi, l’ultima gara della stagione per la Yuasa Battery Grottazzolina in casa di Modena. Scenario più bello e storico non poteva esserci per salutare questa prima stagione in Superlega da parte dei ragazzi di coach Massimiliano Ortenzi. I 2.500 presenti nello storico impianto modenese infatti sono la testimonianza di una pallavolo di altissimo livello passata da quelle parti. E stavolta Modena ha avuto la meglio nettamente nei confronti di una Yuasa che è arrivata anche con qualche acciacco di troppo a questa fase ma, occorre dirlo, dopo aver mandato il motore a giri altissimi in una prima parte di 2025 che ha permesso di arrampicarsi verso quel decimo posto che è valso la qualificazione ai Playoff Challenge. Un percorso lungo un anno, partito da Siena dove un anno fa la Yuasa approdava in Superlega. Campionato che la vedrà protagonista anche il prossimo anno. Ma intanto la Yuasa ha provato a reggere l’urto di una Modena che ha spinto al massimo sull’acceleratore. Giuliani ha scelto la diagonale De Cecco-Buchegger, Davyskiba-Gutierrez di banda, Mati-Anzani al centro con Federici libero. Coach Ortenzi ha risposto con Zhukouski al palleggio e opposto Cvanciger (ottimi i suoi 15 punti totali con un eloquente 67% in attacco), martelli Antonov e Tatarov, Mattei-Comparoni centrali con Marchisio libero. Demyanenko ancora in versione secondo libero non al meglio della condizione e Petkovic inizialmente in panchina. Primo set in cui regna l’equilibrio almeno in partenza, con Modena avanti sul 10-9 e poi sul 17-15 con un ispirato De Cecco, bravo nella distribuzione del gioco. Scappa Modena che che chiude il primo parziale 25-23. Equilibrio anche in avvio del secondo con Modena che piazza il break sul 16-12 con Gutierrez e Ikhbayri protagonisti assoluti. Il punto decisivo per il 25-20 lo piazza Davyskiba che chiude in pipe. Modena vuole accelerare per blindare il primo posto nel girone e prene il largo ancora con Gutierrez e Davyskiba portandosi prima sul 9-6 e poi sul 16-11 prima di chiudere 25-17 per il Palas che può esultare. Sconfitta amara ma indolore per una Yuasa che ora si concentrerà sulla prossima stagione.

Roberto Cruciani