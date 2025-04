Momo Faye della Pallacanestro Reggiana eleggibile per il draft NBA 2024

Ieri era l’ultimo giorno utile per dichiararsi eleggibili al prossimo draft Nba che si terrà il 25 e il 26 giugno al ‘Barclays Center’ di New York e a cui anche il ‘nostro’ Momo Faye potrà partecipare. Il lungo della Pallacanestro Reggiana è infatti stato inserito nella lista degli atleti disponibili ad essere scelti dalla lega più popolare al mondo. Attualmente i siti specializzati lo danno alla fine del secondo giro (tra la 52 e la 59), ma va specificato che il classe 2005 potrebbe anche decidere di ritirare la sua candidatura, proprio come ha fatto l’anno scorso (avrà tempo fino al 15 giugno) per poi tentare il tutto e per tutto nei draft successivi. Al di là di come andrà a finire il suo sogno americano, per Momo Faye sembra sempre più chiaro che il futuro sarà lontano dalla Pallacanestro Reggiana. Il percorso più probabile, infatti, vede il lungo biancorosso in una squadra di livello Eurolega già dall’anno prossimo e indipendentemente dalla selezione (o meno) di una franchigia Nba che avrebbe comunque interesse a farlo crescere ulteriormente in un top team del Vecchio Continente per poi accoglierlo a tempo debito. La vicenda è comunque tutta da seguire.