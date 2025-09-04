Momo si è preso l’Italbasket sulle spalle assieme a Niang e hanno rimontato e sconfitto la Spagna agli Europei. Diouf dà ancora spettacolo in azzurro

Momo Diouf superstar. L’ex biancorosso continua a dare spettacolo con la maglia della Nazionale ai campionati Europei. Nella sfida con la Spagna – che ha visto Melli e Fontecchio un po’ più in ombra rispetto alle precedenti uscite – il pivot cresciuto a Sant’Ilario si è preso l’Italbasket sulle spalle assieme all’altro ‘enfant prodige’ Saliou Niang che diventerà un suo compagno alla Virtus Bologna. I due hanno suonato la carica dopo un avvio a dir poco terrificante in cui gli iberici si erano portati in vantaggio per 13 a 0. ‘Momo’ ha giocato un terzo quarto stellare, portando a spasso i lunghi avversari e cambiando l’inerzia della partita assieme all’ex Trento. Alla fine è arrivata un’entusiasmante vittoria in rimonta 67 a 63 e Diouf (foto) è stato il miglior marcatore dell’Italia mettendo a referto 14 punti e arpionando 8 rimbalzi. Il classe 2001 – rimasto con la canotta della Pallacanestro Reggiana fino al giugno del 2023 – ha avuto una crescita fantastica che però non deve sorprendere. Il talento c’è sempre stato e anche molto abbondante, si trattava solo di toccare i tasti giusti. Una cosa che è riuscita a coach Ivanovic e che qui da noi, invece, non si è purtroppo mai verificata. In ogni caso Reggio è al suo fianco con valanghe di messaggi d’affetto a cui lui risponde sempre con grande disponibilità.

Francesco Pioppi