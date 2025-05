Montecatini: il sindaco Del Rosso auspica una sola squadra di basket in città

Un’entrata in campo, un’auspicio, una richiesta. Giratela come volete, ma la volonta del sindaco di Montecatini, Claudio Del Rosso, è piuttosto chiara: in città servirebbe una sola squadra di basket. "Il prossimo anno mi piacerebbe vedere una sola squadra che rappresenti tutti i montecatinesi" ha scritto il sindaco su Facebook pubblicando una foto della Falange D’Assalto, un gruppo di tifosi organizzati del Montecatini Sporting Club di metà anni Ottanta. "Nel gruppo c’è anche un biondino. Sono io".

Il sindaco, a conti fatti, non ha tutti i torti, perché due squadre di alto livello come quelle che Montecatini ha in B Nazionale rappresentano una stranezza. Qualcuno direbbe anche uno spreco di risorse. I due budget messi insieme infatti sarabbero serenamente in testa alla speciale classifica della categoria. Il problema naturalmente è mettere insieme anime, persone, progetti e modi di gestire la pallacanestro molto diversi. Del Rosso ci sta provando da almeno cinque mesi. Ora tifa in alternanza La T Tecnica Gema e Fabo, ma per il futuro spera che la creatura che possa rientrare nel PalaTerme ristrutturato possa essere unica. Con buona pace del derby che, chissà, potrebbe tornare in A2 e contro il vero avversario: Pistoia.

Niccolò Casalsoli