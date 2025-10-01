Moretti, l’amico-nemico: "Cara Estra devo batterti"

Ci sono allenatori, così come dirigenti e allenatori, che grazie ai successi ottenuti vengono consacrati alla storia di un club e Paolo Moretti è uno di questi. I sei anni trascorsi a Pistoia sono lì a futura memoria così come la promozione nella massima serie ottenuta nella stagione 2012/2013. È normale, quindi, che il legame tra Moretti e Pistoia sia forte, indissolubile così com’è normale che la partita di domenica tra l’Estra Pistoia e Torino per Moretti non sia una partita come le altre. "Ci sono due aspetti – dice Moretti – uno mentale e sentimentale fatto di ricordi bellissimi e uno prettamente legato alla partita fatto di difesa, attacco e piano gara che bisogna tenere staccati senza farsi sopraffare dalle emozioni. Non è facile ma dopo tanti anni di carriera diciamo che si impara a gestire le situazioni".

Pistoia è tornata in A2 dopo una stagione a dir poco assurda dove è stato assestato un duro colpo alla passione e all’entusiasmo che anche Moretti aveva contribuito a costruire e sta vivendo un momento di ripartenza, una sorta di anno zero. "Pistoia da quando la conosco, ovvero dagli anni ‘80 – prosegue Moretti – è un posto dove si sta bene, si gioca bene e si può lavorare bene. Lo scorso anno sono successe tante cose che in tanti anni non si erano mai viste ma ormai è passato e bisogna andare avanti. La società lo sta facendo nel migliore dei modi con una programmazione vera, con serietà e professionalità e soprattutto con delle prospettive".

L’Estra si presenta all’appuntamento con una squadra che gioco forza ha dovuto rivedere il suo volto a causa degli infortuni che hanno condizionato il pre campionato e questo inizio di campionato ma la voglia di lottare è rimasta intatta come ai vecchi tempi. "Dopo due gare è presto per dare un collocamento a qualsiasi squadra – afferma Moretti – ci sono formazioni nuove, altre che hanno avuto un pre campionato non come si aspettavano e occorre aspettare almeno novembre prima di formulare un giudizio. Pistoia è una squadra che ha giocatori esperti che hanno già giocato insieme, ha punti di riferimento precisi, si è giocata la partita fino alla fine in casa di Verona e domenica ha vinto contro Bergamo per cui mi aspetto una partita equilibrata e molto difficile".

Torino di contro è a punteggio pieno dopo le prime due partite e per Pistoia la partita di domenica rappresenterà un test importante. "Ciò che ho detto per Pistoia vale anche per noi – spiega Moretti – è ancora presto per dare giudizi ed essere a punteggio pieno dopo due gare non vuol dire niente. Siamo una squadra nuova e all’inizio speravo di mantenere più giocatori della passata stagione mentre alla fine sono rimasi in due ma sono contento del gruppo, si lavora bene e c’è un ottimo spirito. Cosa mi aspetto? Diciamo che per due partite né noi né Pistoia guarderemo in faccia all’altro poi, a parte queste due gare, mi auguro che Pistoia le vinca tutte".

Maurizio Innocenti