Mu Number8: stagione di alti e bassi nel campionato di Serie B femminile

Per lungo tempo hanno accarezzato l’opportunità di giocare i playoff, ma poi in seguito ad alcune partite andate storte, hanno dovuto abbandonare ogni velleità, pur rimanendo in gioco fino all’ultima giornata. C’è qualche rammarico ma anche tante cose buone nel campionato della Mu Number8, la squadra di basket che ha disputato il campionato interregionale di Serie B femminile (girone unico). Alla fine della fase regolare le ragazze allenate da coach Fabrizio Sturlese si sono classificate all’ottavo posto a quota 26 punti, quattro sotto la zona playoff dove accedevano le prime sei. In 28 giornate Guerrieri e compagne hanno ottenuto 13 vittorie e 15 sconfitte, 1550 i punti realizzati, 1616 quelli subiti (differenza -66) ma si sono tolte la soddisfazione di essere state le uniche a battere la capolista Perugia.

Il roster: Tabara Mbaye (ala), Anna Maria Maiocchi (guardia), Carlotta Serpellini (play), Marta Ratti (ala), Deborah Varone (pivot), Martina Guerrieri (guardia, capitana), Agnese Amadei (guardia), Giorgia Murgese (play), Nina Candelori (ala), Daba Diakoumpa (pivot), Chiara Giazzon (guardia). ma.mu.