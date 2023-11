Mussini show, la Sella ha trovato il suo Mvp: "Qui mi sento leader, amo le responsabilità"

Mussini show e Cento sorride ancora. In poco meno di un anno l’esterno reggiano si è preso in mano la Benedetto e, nelle ultime due vittorie, la sua impronta è stata decisiva. Ventidue i punti segnati domenica, con 4 triple (di cui una da metà campo a fil di sirena), oltre a 6 rimbalzi e un assist: numeri da Mvp e che lo confermano in vetta alla classifica marcatori della Sella al termine del girone d’andata. Quando poi, accanto ad una prestazione così, la squadra porta a casa anche i due punti in un importante scontro diretto, allora la vittoria vale triplo. "E’ il massimo a cui si aspira ogni volta, giocare bene e vincere come squadra, perché quando si perde anche la prestazione del singolo va giustamente messa in secondo piano – commenta Mussini –. Sapevamo dell’importanza di questa partita, a maggior ragione dopo una settimana molto movimentata. Inserire un nuovo compagno nei meccanismi di gioco della squadra non è mai facile, anche se c’è da dire che Wendell è stato bravo a capire ciò che di cui il gruppo aveva bisogno e ci ha dato una grossa mano".

L’intesa tra i due, e con tutto il resto del gruppo, ha funzionato fin da subito. "Mi sono trovato molto bene, è un giocatore talentuoso e tecnico, che può creare un sacco di vantaggi, ed è una cosa di cui la squadra aveva bisogno, anche per avere soluzioni alternative in attacco. A livello personale, l’impatto è stato ottimo". Parole da leader di Mussini, per un giocatore che sul campo è sempre più leader: il ruolo che nelle ultime due stagioni è stato di Giovanni Tomassini, oggi gli calza a pennello. "E’ la cosa che mi ha chiesto Mecacci in estate, ed è anche uno dei motivi per cui sono rimasto qui a Cento. Sostituire il giocatore che l’anno scorso è stato l’Mvp non è affatto facile, però, grazie alla fiducia del coach, dell’ambiente e dei compagni che ho attorno, so che questo è un ruolo che può appartenermi. Penso di poter essere leader, ho le capacità giuste, e fin qui credo di averlo dimostrato: mi piace avere responsabilità. Girone d’andata sottotono? No, credo che la nostra classifica sia accettabile. Sapevamo che non avremmo potuto chiudere la prima parte di stagione tra le prime della classe, il livello quest’anno è molto alto, e poi va detto che in questo ultimo mese siamo in netta crescita: tolto il black-out di Nardò, ne avremmo vinte 4 su 5, questo ci deve dare ancora più consapevolezza nei nostri mezzi. Ora dobbiamo cavalcare il momento, provando a giocarcela alla pari contro una squadra molto solida e rodata come Forlì, che in casa non ha mai perso".

Giovanni Poggi