Naoni-Ghigo, gioventù al potere. L’OraSì punta sui talenti emergenti

L’OraSì presenta i due nuovi acquisti, il play-guardia Alessandro Naoni e l’ala Maurizio Ghigo, entrambi del 2003 ma "con esperienza nel campionato e già ben integrati nel gruppo", come assicura il direttore generale Lorenzo Nicoletti. "Alessandro è cresciuto nel settore giovanile di Brescia – spiega Nicoletti nella conferenza di presentazione avvenuta ieri a al Caffè Mattei, nuovo partner della società –, ha giocato nella Next Gen prima di iniziare il suo percorso da senior, con esperienze in A2. Maurizio, invece, è cresciuto nel settore giovanile di Borgomanero e ha iniziato il suo percorso da senior con Legnano. Anno scorso ha giocato a Cassino sotto la guida di coach Auletta".

Nel presentare i due nuovi acquisti, Nicoletti ha rimarcato la linea politica della società, intenzionata a rinforzare la rosa con giovani cestisti alla ricerca del grande salto: "Siamo alla ricerca di giocatori che sono in un momento di crescita importante della loro carriera, Ravenna è una piazza dove giocatori giovani, ma anche più esperti, hanno l’opportunità di lavorare bene, di crescere e dimostrare il loro valore". "Sono due ragazzi che conosco molto bene – esordisce coach Auletta – perché Alessando l’ho avuto da assistente a Rieti per una piccola parentesi, si era creato un ottimo rapporto. Maurizio è stato con me anno scorso a Cassino ed è stato una bella scoperta. Siamo contenti perché la società ci ha messo davvero poco a concludere le trattative e anche i ragazzi sono entusiasti di questo". Sul giudizio personale, la valutazione di coach Auletta è più che positiva:" Maurizio può ricoprire più ruoli, gli piace la "garra" e quindi non si tira mai indietro. Alessandro è tecnico, ha talento. Conoscono il mio modo di lavorare e questo è un vantaggio per tutti". "Sono entusiasta di essere qui e della velocità della trattativa", conferma Naoni a cui fa eco Ghigo: "Appena ho sentito che coach Auletta era a Ravenna non ho esitato ad accettare, qui si può fare bene". Testa al mercato ma anche al campo. Manca un mese all’esordio in campionato (il 21 settembre il debutto a Casoria), e la sconfitta in amichevole di due giorni fa contro Faenza non preoccupa coach Auletta: "Stiamo lavorando tanto fisicamente, ho visto ottimi spunti in amichevole. Faenza ha iniziato il precampionato prima di noi, ma i ragazzi sono stati bravissimi a non mollare mai. La Serie B Nazionale è sempre più competitiva, il livello è cresciuto quindi bisogna farsi trovare pronti". "Il gruppo è unito e coeso – concordano i due nuovi acquisti – e il vero carattere della squadra uscirà alle prime difficoltà". Intanto, domani inizierà la campagna abbonamenti dell’OraSì, con la possibilità di sottoscrivere la tessera nella sede della società in via della Lirica.

Jacopo Ceroni