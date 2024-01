Nardò e Cento, duello rischiatutto. Mecacci: "Usciamo da questo tunnel"

Con due sconfitte consecutive alle spalle e una classifica precaria, la Benedetto viaggia in direzione Lecce, dove domani alle 18 affronterà Nardò, nella quartultima giornata della regular season. Quaranta minuti delicati contro una diretta concorrente, considerando che un eventuale successo coi salentini riaprirebbe completamente sia per l’ottavo che per il settimo posto. Per conquistarli, però, questi due punti, la Sella, nell’arco del match, non potrà concedersi dei passaggi a vuoto, cosa che purtroppo ha caratterizzato la maggior parte delle partite in questa prima fase di stagione. "Come vincere aiuta a vincere, è chiaro che perdere non aiuta e porta dei problemi, come quello di non riuscire a trovare gli equilibri e la chimica tra i giocatori – commenta alla vigilia Mecacci, al quale in settimana è stata rinnovata la fiducia sulla panchina biancorossa dopo il summit con la società nelle ore successive la sconfitta con Rimini –. La nostra attenzione oggi è rivolta esclusivamente a cercare di uscire da questa situazione oggettivamente complicata. Siamo concentrati su noi stessi, la dirigenza ha preso una decisione importante nel rinnovare la fiducia a tutto lo staff e si aspetta una prestazione diversa domani, ma mi sento di dire che ognuno di noi, sia io che i ragazzi, si aspetti di farla. La partita di domani rappresenta un’occasione, come lo sono tutte, e dovremo cercare di avere un altro tipo di atteggiamento, soprattutto perché saremo in trasferta contro una squadra arrabbiata, che viene da una brutta sconfitta a Orzinuovi".

Come Cento, infatti, anche i pugliesi hanno vinto soltanto una delle ultime sette gare, due settimane fa in casa contro Cividale, unico trionfo granata da inizio dicembre a questa parte. Un momento no per entrambe, a testimonianza di quanto sarà importante questa sfida, anche in vista del futuro. "Nardò è una squadra molto offensiva, con caratteristiche molto chiare. L’obbiettivo primario sarà quello di limitare Smith, cosa che all’andata ci riuscì solo in parte nei primi due quarti, poi dovremo fare attenzione a elementi di grande fisicità come Iannuzzi, Borra e soprattutto Stewart, giocatore abile a costruirsi più soluzioni in attacco, sia in avvicinamento che nel tiro da fuori. Malgrado arrivino da un periodo complicato, restano un’ottima squadra e per noi storicamente difficile da affrontare.

Le chiavi del match saranno sempre le stesse: si affronteranno le due peggior difese, per cui per vincere bisognerà fare uno sforzo difensivo migliore sia con i lunghi che con gli esterni, cercando di impattare non solo la loro fisicità, ma anche le piccole cose, come palle recuperate, punti generati da secondi possessi a rimbalzo offensivo, oltre a ridurre le palle perse. Ci servirà massima attenzione in tutto".

Giovanni Poggi