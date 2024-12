Nardò riparte da Mecacci. Occhio a Avery Woodson

Tante insidie per l’Unieuro in casa di Nardò. I pugliesi, attualmente terzultimi, sono reduci da un cambio in panchina: dopo il pesante ko nello scontro diretto contro Cento, la società ha scelto di sostituire coach Luca Dalmonte con l’ex Cento e Siena Matteo Mecacci. Nella gara di esordio, lo scorso weekend, è arrivata un’altra netta sconfitta (85-62), l’ottava in nove partite, ma di certo il cambio in panchina produrrà nuovi equilibri e nuove dinamiche per una società che dal suo arrivo in A2 nel 2021 ha sempre alternato momenti di grande entusiasmo e periodi di maggiore difficoltà.

Roster alla mano, il play Avery Woodson, classe 1993 con una chilometrica carriera in giro per il mondo dalla Svezia alla Nuova Zelanda, è il faro offensivo della squadra per punti (oltre 18 a gara con il 48% dall’arco) e personalità, mentre l’altro americano, il confermato Wayne Stewart è un’ala dotata di fisicità ed estro (14 punti e 4 rimbalzi a gara). Guardando alla truppa italiana, sotto canestro ci sono Antonio Iannuzzi, miglior italiano del torneo per rimbalzi (più di 8 a gara) e percentuali totali al tiro (60%), Michele Ebeling (giocatore in grado di colpire sia fronte che vicino a canestro) e il pivot Elhadji Thioune che porta alla causa fisicità e presenza a rimbalzo nelle rotazioni.

Tra i piccoli, ruolo importante ha Aristide Mouaha, che con quasi 13 punti e 6 falli subiti a gara risulta tra i migliori nel suo ruolo, confermando la sua crescita dopo l’esperienza di Scafati; nelle rotazioni attenzione poi a Lazar Nikolic, Ruben Zugno e l’ex Stella Azzurra Lorenzo Donadio, reduce da diverse stagioni in Ncaa.

Per capire le difficoltà della formazione salentina basta osservare le statistiche di squadra: secondo peggior attacco del torneo (73 punti a gara) nonostante una tra le migliori percentuali da 3 punti (37%), terza peggior difesa (oltre 81 punti subiti a partita) e statistiche deficitarie in quelle voci che di solito indicano coesione e solidità, come rimbalzi e assist, dove Nardò è la peggiore, mentre Forlì primeggia.

Serata speciale, infine, per l’ex della contesa Matteo Parravicini, per due stagioni in Puglia. Come tutti i compagni, dovrà fare il massimo per chiudere al meglio l’annata.

Valerio Rustignoli