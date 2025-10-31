NBA, Spurs da record: Heat ko e quinta vittoria di fila. OKC inanella il sesto sigillo

San Antonio (Stati Uniti), 31 ottobre 2025 – I San Antonio Spurs scrivono un’altra pagina della loro storia: la franchigia del Texas ha infatti sconfitto 107-101 i Miami Heat dell’azzurro Simone Fontecchio inanellando la quinta vittoria in altrettante gare dall’inizio della stagione. Un traguardo che gli "speroni del Texas" (al pari di Miami Heat e Sacramento Kings) non avevano mai raggiunto fino ad oggi, essendosi al massimo fermati – per ben tre volte, di cui l’ultima nel 2017 – a quota quattro vittorie iniziali. Anche su questo sigillo, maturato grazie a un’accelerata nel terzo quarto (un parziale di 28-14 che ha creato un solco che Miami non ha più saputo colmare) c’è la firma di Victor Wembanyama, per l’ennesima volta migliore tra i suoi con un bottino personale di 27 punti, 18 rimbalzi, 6 assist e ben 5 stoppate rifilate agli avversari. Agli Heat, che si presentavano all’appuntamento senza Norman Powell, non è invece bastato il contributo di ben quattro giocatori in doppia cifra (miglior realizzatore Bam Adebayo con 31 punti, a cui ha aggiunto 10 rimbalzi), tra i quali spicca anche un sempre più positivo Simone Fontecchio, che si è spinto fino a quota 18 (fino ad ora suo massimo stagionale) raggiungendo per la seconda volta in carriera la cinque partite di fila con almeno 10 punti all’attivo. Resta intonsa anche la casella delle sconfitte degli Oklahoma City Thunder campioni in carica, che hanno inanellato il sesto sigillo di fila sconfiggendo in casa i Washington Wizards con un perentorio 127-108: a guidare la franchigia dell’Oklahoma ci ha pensato il solito Shai Gilgeous-Alexander con 31 punti (di cui 20 nel solo primo tempo), ai quali ha sommato 7 assist e 3 rimbalzi. In questo ennesimo sigillo dei Thunder, che hanno controllato il match dall’inizio alla fine, limitandosi a sole 6 palle perse a fronte delle ben 16 recuperate (sulle 22 perse dei Washington Wizards), c’è però anche il timbro di un Ajayiy Mitchell da 20 punti in uscita dalla panchina. L’assenza di Giannis Antetokounmpo – tenuto a riposo precauzionale per un lieve problema al ginocchio sinistro – non ha invece pesato sui Milwaukee Bucks, che hanno sconfitto 120-110 i Golden State Warriors: un match deciso nel corso degli ultimi tre minuti e mezzo con un parziale di 14-6. I panni di Antetokounmpo li ha vestiti Ryan Rollins, che ha mandato a bersaglio ben 32 punti, 13 dei quali nel decisivo quarto quarto. Dall’altra parte, invece, gli ultimi ad alzare bandiera bianca sono stati Steph Curry (27 punti in 35’ giocati con (8/19 al tiro), Jonathan Kuminga (24 punti e 8 rimbalzi) e Jimmy Butler (23 punti). Infine, è arrivato anche il successo degli Orlando Magic, i quali hanno superato 123-107 gli Charlotte Hornets: mattatore in questa seconda vittoria stagionale della franchigia della Florida è stato Paolo Banchero, che ha sfiorato la tripla doppia fermandosi a quota 23 punti, 9 rimbalzi e altrettanti assist, mentre nel tabellino degli Hornets spiccano 17 punti e 13 assist di LaMelo Ball, i 17 di Ryan Kalkbrenner e i 16 mandati a bersaglio da Miles Bridges.