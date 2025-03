Nella 31ª giornata scontri diretti per i playoff Pesaro-Rieti e Avellino-Fortitudo. Oggi big match Cantù-Rimini

La 31ª giornata è iniziata ieri con i successi di Livorno a Piacenza (82-88) e di una scatenata Torino a Verona (73-78). Per i piemontesi è la quinta vittoria consecutiva dopo l’arrivo di coach Moretti: trascinante Taylor con 26 punti, decisivo il 3° quarto, vana la rimonta finale degli scaligeri.

Il big match di oggi è al PalaDesio, dove Cantù ospita una Rimini in difficoltà per provare ad agganciare il secondo posto. Proverà ad approfittare dello scontro diretto anche Udine, che vincendo sul campo di Orzinuovi potrebbe allungare le mani verso la promozione diretta. Per la zona playoff, si scontrano alcune avversarie dirette dell’Unieuro: oggi Pesaro-Rieti e Avellino-Fortitudo Bologna. Sfide sulla carta più agevoli ma insidiose, invece, per Cividale ed Urania Milano, impegnate rispettivamente a Vigevano e Cento. Derby pugliese tra Nardò e Brindisi.

La classifica: Udine 46; Rimini* 40; Cividale e Cantù 38; Milano*, Fortitudo e Rieti 36; Forlì*, Pesaro e Verona° 34; Avellino* e Torino°° 32; Brindisi 30; Cremona*, Orzinuovi*, Cento e Livorno°° 22; Vigevano* 18; Nardò* 16; Piacenza°° 10.

Ogni * una gara in meno; ogni ° una gara in più.